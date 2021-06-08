為此，媽媽為她安排學習不同的運動，可是Carmen好像都提不起勁，不用心學。直到去年10月，小妮子突然主動說要學跆拳道。記者問Carmen為什麼？她爽快地答︰「因為型！」原來她之前看過內地功夫電影《龍拳小子》，劇中角色不少是跆拳道高手，令她心癢癢，很想一嘗跆拳道的滋味。

在疫情下，Carmen斷斷續續地上堂，她亦自知平衡力較弱，於是將勤補拙，勤做練習及體能訓練，結果不但考上綠藍帶（第5級），還參與線上比賽並奪得第3名。由於成績彪炳，連帶自信心也大大增強。她直言，學跆拳道前不敢向陌生人說話，但在訪問中她談吐自如，一點也不似「怕醜妹」，更明言以成為運動員為目標。葉太也稱讚女兒，確認目標後，責任感也多了，「平常返學，總是要三催四請，但一到星期日學跆拳，會提前半小時做好準備」。

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[Happy PaMa 教得樂 第349期]