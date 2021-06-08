不一樣教養：展現真我 更勝「表面」乖寶寶

遇到以下情景，你會怎樣處理？

你和6歲兒子走路途中，他說很累，想你抱。你會跟他說什麼？

幾個家庭一起聚會，你的兒子正在把玩自己帶來的玩具車，小明跟媽媽走來問他借來玩，但兒子說不願意。你有什麼想法？

新年團拜，一個親戚熱情地走來，要求你3歲的孩子跟他打招呼，孩子因為怕生，表現得很不自在，不久更哭起來，你會如何應對？

操控行為迎合社會 或影響心理

上述場面，相信家長都不會陌生。面對孩子「扭抱」，對白往往是「6歲的小孩不用媽媽抱了，要自己走路才對啊」，又或是「你乖乖，自己走，等一會我買雪糕給你」；面對別人的請求，作為家長當然希望兒子表現得落落大方，於是對他說「朋友之間應該要互相分享」，努力游說他把玩具車借給小明，甚至「加多兩錢肉緊」施壓，「這麼自私的話，我下次不買玩具給你了」；至於見到長輩，必然要打招呼，慣常會說︰「小孩子要有禮貌才行，叫叔公吧！」又或者以身作則先作示範，然後鼓勵子女跟親戚打招呼。

時至今天，我們大多數家長仍奉行19世紀末開始流行的「社會化模式」育兒法。然而不少育兒專家，包括Parenting for a Peaceful World作者、澳洲心理學家Robin Grille均指出，此法有其不足之處。他在著作中提到「社會化模式教養把重點放在兒童的『好』行為上，多於他們的情緒健康狀態，卻忽略了好行為其實是由健康情緒自然引發」。他認為，建基於兒童身心發展的「輔助模式」教養更值得推崇。

在香港，把Parenting for a Peaceful World翻譯成《善養小童成大同》的慈善機構「教育大同」，亦十分支持「輔助模式」教養，聯合創辦人之一黃斯薇（Michell）說，主流的教養模式，只強調孩子需要符合社會的規範和期望，並不主張他們展現真實的自己，「因為『真實』必然包括負面情緒，但這正是大家眼中的『不好』，我們一直被教導，社會只需要『好』、『乖』、『聽話』，能達到美德標準的孩子」。

按身心發展 培養「發自內心」精神

團隊成員翁志明（Jeff）強調，他們並非要否定傳統美德，「有禮貌、愛分享、負責任等，都是好的美德，只是在『社會化模式』教養下，孩子毋須明白為什麼要分享便『被迫』分享；還未知道為什麼要講禮貌時，就『被迫』講禮貌。那麼孩子只能做一個表面『乖』的孩子，因為唯有守規矩才會被肯定、被愛」。他補充，如果孩子是發自內心的有禮貌、愛分享、負責任，沒有問題；但要培養出「發自內心」的精神，其實需要一段很漫長的過程。

教育大同另一名聯合創辦人周凱旋（Karen）笑言，自己便是「社會化模式」育兒法的受害者，「我媽媽是一個很重視禮貌的人，小時候每次見到親戚，她都提示我要叫人。但其實我渾身不自在，因為這些人從來不是跟我直接交往，我對他們沒有感情，根本開不了口。久而久之，我甚至害怕見到長輩，怕他們嫌我不夠得體，同時亦產生羞恥感，不明白自己為何這樣差勁，不能夠主動叫人」。

因着這份「童年陰影」，促使Karen改以「輔助模式」培育下一代，「兩個女兒還小的時候，我會代她們叫『爺爺、嫲嫲』的，因為我知道她們不想叫」。Karen相信，透過父母身教，孩子會逐漸明白打招呼是什麼一回事，當他們心理準備好，自然會跟着做，用不着向他們施加壓力。

自小「被迫」分享 內心矛盾不解

為了讓更多人認識「輔助模式」教養，「教育大同」伙伴企業「教育大同社企」計劃出版相關繪本系列，作者之一關月婷（Alice）指出，「社會化模式」教養不單影響童年，並可持續影響一個人的成長，她便曾經因為Jeff吃了她一包心愛的薯片而心中惱怒，「我由細到大，都被教導要share（分享）。當下其實很不開心，因為我只得一包，而且不容易買到，但又不知道自己原來有權say no。內心很矛盾，一方面嬲Jeff掠奪我的薯片，另一方面亦責怪自己『小家』、『自私』，十元八塊的薯片也斤斤計較」。她說若自幼有機會捍衛自己的東西，建立起足夠的安全感，思想應該不會如此複雜，反應亦不會這樣大。

平等溝通 無一方專制「話事」

初接觸「輔助模式」教養的家長，或許會疑惑，是否即是孩子「想點就點」？甚或父母要「卑躬屈膝」，事事遷就？Michell斷言否認，「沒有人需要屈就，爸媽不用，小朋友亦不用」。她解釋，「輔助模式」教養只是鼓勵家長從孩子的角度感受他的需要，但當自己或外在有局限，不能滿足小朋友時，可跟他協商一個「雙贏」的方案。Michell以「扭抱」作例子。「可和孩子商量，如果媽媽抱你一會，讓你休息，你亦自己走一段路，讓媽媽休息，可以嗎？又或者索性大家都坐下來休息，待體力恢復才一起走路，這樣又好不好？」Michell強調，最重要是讓小朋友跟父母站在平等位置上溝通，而不是讓任何一方專制地「話事」。

文︰沈雅詩

（註︰受訪者按拍攝需要暫除口罩）

■知多啲

睇繪本認識不一樣教養

「教育大同社企」正籌備出版融合「輔助模式」教養概念的繪本系列《芊芊和比比》，並透過預訂形式眾籌製作經費。整個系列包括《媽媽抱！》、《第一次到朋友家過夜》、《分享》、《與親友聚會》和《泡泡大發現》共5本，合共$500。另外，為幫助家長了解自己的教養模式，教育大同社企亦設計了一個小測驗，有興趣的，不妨進入網站探索一下。

繪本眾籌計劃︰bit.ly/3wL2Z2Y

教養模式小測驗︰bit.ly/3daDgc4

[Happy PaMa 教得樂 第349期]