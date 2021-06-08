好去處：巨型玫瑰佇立海旁 石像鼻孔驚喜摘花

粉紅色是Art Karnival的主題色，意大利家具品牌Gufram特別將兩款超現實的期間限定裝置：Guframini Pink Edition和Broken Series Pink Edition帶到MUSE EDITION。其中的Guframini Pink Edition，是將世界頂級設計博物館收藏的Gufram Bocca梳化、Cactus仙人掌衣架及Pratone休閒躺椅，縮小至1:8比例的迷你尺寸（圖B），各限量333件，全球獨家展售（$2690至$2890）；Broken Series Pink Edition裝置則由Gufram與紐約設計事務所Snarkitecture合作設計，為全球首度發布。

■Art Karnival

地點：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA

◆Rose II

日期：即日至11月21日

◆Rose's Allure

日期及時間：即日至6月27日下午12:30 至晚上6:30

◆Broken Series Pink Edition

日期：即日至6月27日

整理：張曉冬