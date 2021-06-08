毛孩「百變洞穴」 大玩躲貓貓

自言為「資深貓奴」的Kevin和Chris有多年養貓經驗，為了讓他倆家中4隻愛貓活得更爽，他們經常四處尋找高質寵物用品，惟本地寵物店的選擇不多，他們不時從外地網站訂購，最後更索性開設Three Little Meow，售賣寵物家品。Chris表示，產品不但經過他們嚴格挑選，有時更會先交由家中4名「測試員」做QC，品質上能經得起牠們「跳上跳落」，兼且美觀又易於打理，品牌才會入貨。

跳箱自由組裝 多種玩法

走進店裏，映入眼簾是一系列日系木色家具。其中一套「方格跳箱窩」是來自台灣人氣寵物家具品牌「拍拍」，Chris介紹，這套跳箱共有4款，箱子上有不同大小的圓孔，大圓孔可讓貓兒穿過，小圓孔則讓貓貓從中伸出爪抓玩具，滿足牠們喜歡躲藏、四處走和狩獵的天性。主人又可搭配多個跳箱，組裝成牀邊矮櫃，又或是貓咪隧道；亦可只買一個，作為人寵共用的椅子，非常百變。

木板防水加工 貓尿輕鬆抹走

另一組看來十分精美的「半半貓跳台」同樣是拍拍出品，設計簡約清新，安裝方便。貓主人除了可以自己組裝基本的長短層板和圓柱外，亦可加其他配件，例如透明層板、貓吊牀、格柵等，大家可按照自己及貓貓的需要而組裝，甚至可自選抽屜和擋板來增加收納空間。不過，這個貓跳台看起來略顯單薄，主人可能不放心愛寵在上面跳來跳去，生產商為此附送了牆面固定鈎，有需要可將跳台加固。

Chris說：「這些產品雖然用木製作，但表面特別做了防水加工，就算貓咪在上面吐毛球或留下貓尿，也可用濕布輕鬆抹掉。反之，市面上某些常見的貓家具，表面用上毛絨質地，一旦弄髒就隨時要報廢。」

他又提到，有些貓家品會用薄的蔗渣板製作，再封上布料，而給貓貓磨爪的部分只用熱溶膠在某幾點黏實麻繩，但養貓的人都知道，貓爪的勁兒不少，不消一會，麻繩便會脫落。而台灣拍拍的產品比較實淨，有布的位置亦可拆除清洗，因此他們較多售賣這個品牌的產品。

■Three Little Meow

地址：觀塘興業街16至18號美興工業大廈B座8樓01室

網址：www.3littlemeow.com

查詢：5222 7654（WhatsApp）

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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