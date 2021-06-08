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2021年6月8日星期二
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皮膚測試 敏感風險低
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【明報專訊】分別將SBS纖維氈與液態金屬纖維氈的樣本，在活體兔子的皮膚上做測試，黏貼24小時後也無明顯敏感狀况，具備優良的生物相容性，可直接在人體皮膚上使用。
資料來源：理大科研團隊
[科學]
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