副刊
科學

垂直堆疊多層單片 集合多功能

【明報專訊】透過重複靜電紡絲和打印電路的步驟，可將擁有不同電路功能的液態金屬纖維氈（如分別是用以測量心電圖、汗腋和溫度的傳感器）堆疊起來，並拉展成集多功能於一身的電子設備。

[科學]

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