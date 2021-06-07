知多啲：心電圖、電腦掃描揪出問題血管

如發現心電圖不正常或患者有冠心病徵狀，建議接受非入侵性心血管電腦掃描，觀察心臟血管分佈，以及斑塊積聚及收窄、粥樣硬化程度等。部分病人或需要用磁力共振或同位素核子掃描，檢查心臟哪一個位置血流供應不夠暢通，從而估計血管阻塞位置。

要確診冠心病及評估病情嚴重程度，則要用入侵性心導管檢查，將幼喉管放至心臟出口，注射顯影劑，檢查是否有血管堵塞或變窄。如需要更精密分析，則要用到入侵性血管影像檢查，包括血管內腔超聲波（intravascular ultrasound，IVUS）或光學相干斷層掃描（optical coherence tomography，OCT），以超聲波或光纖看清楚血管是否屬高危狹窄、其狹窄分佈等，令醫生決定通波仔位置時可以拿揑得更好。

「血流儲備分數」判斷通波仔需要

如患者屬中度血管狹窄，即約五至七成收窄，完成心導管檢查後亦不肯定狹窄位置對心臟是否有重要影響，則可使用冠狀動脈血流儲備分數檢查（fractional flow reserve，FFR），將特製鋼線放到血管狹窄位置，量度血流壓力會否因血管變窄受影響；若FFR少於0.8，代表只有不多於80%血流可流經血管，已屬「值得考慮做通波仔」的水平。黃曜東表示，FFR技術已有十多年歷史，不少研究均指按FFR作判斷，有助減低未來因急性心臟病而要通波仔的機率。