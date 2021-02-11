吾生有杏：院長醫生周記（153）：胃藥治不好的胃痛

「有些醫生建議我每年照胃照腸，擔心會變成癌症……」

「有些醫生要我放鬆一點，但我不覺得自己情緒有什麼問題，如何放鬆？」

腸胃不適是最常見的問題，一項研究指出百分之二十以上的香港人有「胃病」。而不少市民及醫生熱中檢查，根據某保險公司報告，香港每年耗於消化內窺鏡的費用是全亞洲之冠。

其實大部分出現胃部不適人士，檢查結果都是正常，根本不需要多次反覆檢測。「胃炎」是經常被濫用的名稱，為了找個容易解釋的理由，有些醫生把胃部一些帶紅的地方稱之為「胃炎」。但許多研究已指出這些所謂「胃炎」是沒有病理基礎，活檢組織化驗也找不到有病態，這些現象稱不上是病，也不是胃部不適的原因，更不會增加胃癌的風險。

那麼胃部不適是什麼原因？其實大部分人士的腸胃結構都很正常，卻是功能上失調所導致。但功能失調是否等於胃抽筋？胃氣脹？胃下垂？為什麼那些聲稱可以控制相關徵狀的藥物都沒有效果？

腦腸軸線出問題致「胃痛」

近年醫學研究指出，胃抽筋、胃下垂等根本不存在，很多人的徵狀是消化系統與大腦連接的信息接收出了問題（brain gut axis）。要對症下藥，便先要讓病人明白「腦腸軸線」（brain gut axis）出現問題的可能，以及採用藥物及其他非藥物方法去打斷這惡性循環，否則只會花上不少金錢及時間卻徒勞無功。

腦腸軸線出現問題，其中一種情况就是我們的大腦不能過濾不需要的信息，令我們受到不必要的滋擾。讓我作一個譬喻，在正常情况下，我們坐在椅子上，不會特別覺察我們的大腿被椅板頂着，正正是因為大腦已過濾這些信息，免卻我們的認知受過度資訊影響。有些腦腸軸線出現問題的人不能夠過濾從腸胃發出的信息，以往可以接受的飲食習慣或其他人可以承受的飲食，現在卻變得十分困擾。

現代人面對多種壓力和問題，腸胃就好像「第二個大腦」，向身體的主人發出警號。下回將和大家更深入地談談「腦腸軸線」這個題目，以及治療方法。

文：陳家亮

（教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事）

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