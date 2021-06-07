知多啲：鹼性飲食抗癌無根據

香港高等教育科技學院（THEi）食品科學及安全理學士學位課程講師文嘉敏指，鹼性水pH值介乎8至10，主要是透過電解水原理，分解水分子中的氫離子（hydrogen ion，H+）及氫氧離子（hydroxide ion，OH-），再調節離子濃度，將食水調節成酸性水或鹼性水。當氫離子濃度愈高，pH值會愈低，食水會偏向酸性；氫氧離子濃度愈高，pH值亦會愈高，令食水偏向鹼性。

人體自動調節 平衡血液酸鹼

她續指，有胃酸過多、胃痛問題的人飲用鹼性水，或可中和胃酸酸性，紓緩胃部不適；惟一般人若沒有胃部問題，毋須刻意飲用鹼性水。她強調，不需要刻意留意食物pH值，因食物進入人體後，要途經食道、胃部、小腸及大腸等，消化道不同器官如胃部、胰臟、腸道會自行調節食物pH值，以便利消化吸收。食物到達胃部時，胃酸會把食物pH值降至1至2；胰臟亦會分泌酶（enzyme），令食物pH值升回6至7。

「飲食不會顯著影響血液的pH值，但會改變尿液的pH值。」註冊營養師李向明補充，食物酸鹼度不會影響身體酸鹼值，人體有調節機制平衡血液酸鹼值，維持在pH7左右。透過緩衝系統（buffering system），來維持體內pH值於正常範圍。對於鹼性水聲稱對人體的好處，目前未在醫學上獲廣泛認同，欠缺科學證據支持。

酸性水溝漂白水 釋氯氣影響氣管

有電解水機稱可控制水的pH值，不但可軟化食物、去除蔬菜澀味，更可清洗茶漬。文嘉敏指，理論上，不同pH值的水可達電解水機聲稱的功能，如以pH9的水浸泡食物可令其軟化，pH3的水有助洗走餐具上的茶漬；但使用時要留意，pH3的水「都幾酸」，或有腐蝕性，皮膚接觸後有可能會脫皮。使用酸性水清洗器具時不應加入清潔劑，如漂白水，因兩者混合時或有化學反應，會產生氯氣，吸入或對氣管有影響。

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