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星期日生活

十二因緣：埋葬一隻龜

【明報專訊】龜死了，在悶熱得難以呼吸的一個假日。他打電話給她，撥通後想起不知道她那邊幾點。其實他連她移民去英國抑或加拿大都不確定。正如對她來說，死了一隻龜並不是很重要。沒多久他便掛線。

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