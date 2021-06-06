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2021年6月6日星期日
星期日生活
星期日現場：三張毯子的快樂
燈閃閃人兒得見
誰還需要大台？
周日話題：今日的基建圍城 要從當日的天水圍城說起
行政權流失故事系列：房屋供應權：放棄十年，遺禍無窮
同場加映：八九與九零 兩岸學運成與敗——訪野百合學運總指揮范雲
三松閣：人死如燈滅？
圖文城市
七情上面：老友記，記住我們的青春
開門讀書：我們要冷靜
同場加映：讀碑有感
明信片
十二因緣：埋葬一隻龜
劇透紙背：《軍情諜報》、《誣罪審判》兩個班尼狄甘柏貝治
評影習寫：故園無人記念 委內瑞拉La Soledad
家明雜感：《波斯密語》我們得牢牢緊記
影片簡評
咩世界：第195期 ／飛蟻說
漫畫連載：That City那城 Vol. 49
{樓夢達人}曾仲堅 港式買樓故事 藉虛幻希望存活
餐桌共學：意式肉醬見識意大利人對食譜的執著
綠色生活：梅窩溪谷 樸門生活
見字抄經：鯨落 滋養萬物 生生不息
街知巷聞：從保育郵政總局 想像「新中環」
未來城市：藥丸多到揼 醫人變害人？ 藥餘要減，從派藥模式說起
同場加映：讀碑有感
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【明報專訊】學書法常有新發現。隸書我少寫，不懂，只偶爾看看。
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燈閃閃人兒得見
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