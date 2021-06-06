星期日現場：三張毯子的快樂

大概警員見我可憐，給我拋進來一條黑毛毯，哇，這可好了，終於可以躺平，而有被子蓋了，多幸福。但過不久，發覺只有被子還是不行，身子躺在羈留室那種膠質硬長櫈上，很快便覺得全身的熱都要被那硬塑料吸走。更何况已經一天沒吃飯了，側躺吧，減少接觸面，又因為沒有枕頭，脖子歪得難受（註1），左扭右翻，沒個舒坦處。但折騰了一天，也累，總是進入了一種半睡半醒的狀態。到半夜兩點，卻被吵醒，因為有新囚友進來了。很年輕的女孩，被抓進來，十分擔心父母的反應。應該不知道我是誰，我說我因為六四進來，她說如果她也是因為這個進來，起碼沒那麼「柒」。我們聊聊笑笑，希望在這裏遇到個友善的人，能讓她沒那麼焦慮吧。

女孩很快便保釋出去了，留下了一份大禮——警員給她的兩條毯子（怎麼她有兩條，我就只能有一條呢？偏心T.T）我毫不客氣地將她的兩條毯子據為己有，開開心心地拿一套鋪了牀，拿一條疊了個枕頭，再蓋上自己那條破被子。呀，又暖和又柔軟又枕得舒服，五星級享受呀！起牀後，又能把一條疊起，當靠枕，一條墊着，做書桌，另一條繼續當平平無奇的被子，靠在牆角寫寫畫畫，不也就是夢想中的悠閒周末嗎？三條毯子，夠我築起快樂小天地了！在逆境中尋找快樂，在沙漠中栽種花朵，大概都是需要學習的技能。但我想試一試身體力行，做個例子。

忠於所信 何處不能是樂土？

真的不用絕望的，再壞的環境，人也能不合理地笑，因為快樂的泉源是內心不是外在，只要心安理得，忠於自己所信的，做着自己想做的，何處不能是樂土？

昨晚八點，正是剛完成第三場搜屋，被困在馬鞍山警署內等警員處理程序的時刻，不知道圍牆外發生何事？不知道有沒有燭光？不知道大家是否安全？到現在也不知道。被關押最難受的點，大概就是這種信息隔絕吧，這種隔絕讓你長期處於一種忐忑不安的狀態，外面的時間繼續流逝，而你卻追不上所有人的步伐，這是一種逼得你只能專注自身的狀態。我只能在腦海中默想維園燭光晚會的程序，幻想自己正在其中——去了二十多次了，有些儀式早已熟記於心，而想着想着，不禁默然，這燭光如海的畫面，是否以後只能在記憶中見？當年當日，可從未想過，明年沒法維園見。但現在，卻是連一句希望見到大家的燭光，也可以成為罪證，只用言語就能違反集會禁令的時代。但我還是要悼念（註2），天安門母親一個個老去逝去，抗爭者一個個投入監牢，我們不哭誰哭？眼睜睜看着事實被當權者改寫，我做不到。沒有燭光在身邊，就用自己的身體去記住。他們能剝奪我外在的所有自由，無法剝奪我對自己身體的控制。只要我一日不死，一日都會是這段歷史的見證人。

我覺得坐牢可以憋出一位作家，而且是超長氣那種。

#沒事可做唯有寫文

#大家別嫌我廢話多

#有筆就有自由

突然就明白了，藍（註3）那種密密麻麻的寫字法是怎樣煉成的，因為自己竟然也這樣寫字了。本來我每次見到她從獄中寫出來的那手字就想大叫「啊！！！你能不能寫字寫大點寫疏點啊！」一頁紙已經夠窄，還要將一頁間開兩排來寫是什麼玩法！現在，我間了三排，我贏（yeah！）。

他們說你有權利拿的東西，從來不會多給一張紙一支筆，讓你無法投訴就夠了，而且每次申請，總是要走一輪拒絕、據理力爭、推搪、等待、再等待、沒聽說你要紙筆、拒絕、再申請、再等待的把戲。單是拿一張紙，不僅費時失事，而且好像硬是要你苦苦哀求才施捨給你的。不喜歡這樣做、不喜歡求人，那就盡量善用每一張紙、每一分空間吧，所以就會愈寫愈密，愈寫愈齊，分段的空位最好別浪費，所以每行字不宜太長，一頁間開兩三排正好。

環境果然能改變一個人的習慣呢。以前的我字可大了，在不自由的環境裏，就更要警惕那些強加於己身的習慣。字體的大小無關緊要，但文字的內容卻不能被馴服——不要習慣言不由衷，不要習慣繞圈子說話，不要習慣乞求和表忠，即使迫於環境不得不這樣做，也要時時告誡自己，這是不對的，不要慣，不要麻木，盡可能地拒絕服從，拒絕被改變，至少我是這樣要求自己的。

#所以會繼續直話直說

#不管身在何處

有朋友送很好吃的飯盒給我吃，還不用收錢，真是窮鬼的小確幸啊，就是可惜了警署提供的飯盒。他們明明看見我已經在那裏咔嚓咔嚓的吃得很香了，還是要送一大盒飯進來，說是程序需要，真搞不懂這硬要浪費糧食的官僚主義……

#酒不足但飯飽

#謝謝關心我的所有朋友

鄒幸彤於羈留中

2021年6月4日至5日

註：1）而且躺在硬板櫈上久了，屁股硌得生疼；2）公開地用盡手邊所有方法；3）何桂藍

文˙鄒幸彤

編輯•馮少榮

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