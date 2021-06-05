真無線耳機 邊充電邊消毒

【明報專訊】如果想找一對如Apple AirPods般輕盈，又要擁有出眾降噪及靚聲的真無線耳機，新推出LG Tone Free HBS-FN7是不錯選擇。它還有貼心的消毒功能，配備的UVnano充電盒在充電時會啟動紫外線，宣稱能殺死耳塞部分99.9%的大腸桿菌和金黃葡萄球菌，充電盒上設有LED燈，讓用家看到耳機的充電和消毒狀態。