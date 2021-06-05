耳聽八方 邊打機邊講電話

Arctis 9秉承系列的傳統，配備經Discord認證的米高峰及Arctis音效。當中ClearCast米高峰採用雙向設計，收音同時降噪，帶來自然、清晰音訊效果；而招牌技術Arctis音效，則可強化遊戲中任何細微而關鍵的聲音，例如在槍戰中聽到四方八面風吹草動、子彈橫飛的精細方向聲音，從而及早得知敵人位置。貼耳式ChatMix控制系統，讓玩家直接在耳機上即時調整遊戲與聊天音訊之間的聲音平衡，毋須打斷遊戲節奏。DTS Headphone:X v2.0功能則讓電腦玩家聽到更精準的環迴音效，猶如親歷其境。電量方面，Arctis 9每次充電後可提供20小時使用時間，比起一般2.4GHz無線電競耳機（約為9至12小時）更長。另外，耳機有專利的滑雪鏡布料懸吊式頭帶、Airweave耳墊及鋼鐵結構，減少長戴的負累感。

■SteelSeries Arctis 9規格

單元：40mm×2

頻率範圍：20至20,000Hz

阻抗：32Ohm

靈敏度：98dB

續航力：20小時

其他：2.4GHz無線連接PC/PlayStation、DTS環迴音效、藍牙4.1、USB、3.5mm連接

重量：376g

售價：$1699

查詢：2407 1118（Winner Concept）