防塵防水防刮 唱足27小時 山系拍檔 360°靚聲相伴

陽極氧化鋁防刮機身 設計簡約

來自丹麥的音響品牌Bang & Olufsen（B&O），其喇叭不單音質優美，設計還充滿北歐簡約風格。最新推出的小型藍牙喇叭Beosound Explore，除了貫徹品牌一貫優點，更是市場上首款以Type 2陽極氧化鋁打造的喇叭，更能防止刮花；加上IP67的防塵防水規格及長達27小時的播放時間（中級音量），播足一天絕無問題，最適合上山下海都要好歌相伴的山系男女。

僅重637g 戴手套無礙操作

Beosound Explore運用的Type 2陽極氧化鋁技術，能在鋁金屬表面加上保護的氧化層，以抵禦各種對機身造成的傷害。配合喇叭防塵防水規格，就算不慎掉入水中都安然無恙，適合在各種戶外環境使用。喇叭頂部有簡單操作界面，配以鋁製外殼獨有的特別手感，戴着手套都無礙操作。機身以簡單線條的圓柱設計，除了貫徹簡約美，亦方便用家緊握於手中，或輕鬆地利用隨機附送的掛扣放到背包側邊。喇叭連扣環僅重約637g，佩戴在身上或掛在背包都負擔不大。黑、綠或霧灰的配色，靈感來自北歐峽灣、森林及冰川，低調得來有意思。

一對1.8吋全頻單元 低音沉穩

Beosound Explore既有型格外表，亦有出眾內涵。它內置一對1.8吋全頻單元，可輸出充滿力量感的59dB低音，無論在戶外或室內都發揮到出眾的音效與沉穩的低音。而圓柱形的設計亦帶來360度全方位音效，非常適合在空曠環境下播放音樂，任何位置都聽得清晰。

■B&O Beosound Explore規格

單元：2個1.8吋全頻驅動

頻率範圍：56至22,700Hz

低音功效：59dB

無線編解碼器：SBC

續航力：27小時

充電時間：2小時

其他：IP67防塵防水、藍牙5.2、USB Type-C音源串流輸入

體積：81×124×81mm

重量：637g（連扣環）

售價：$1898

查詢：2918 0007（B&O）

文：JJ

編輯：梁小玲

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