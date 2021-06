西九表演藝術季 觀眾裝置間「起舞」 藝術科技挑戰感官

在訪問中,西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民多次表示,西九文化區是一塊寶地,遊人在此處能飽覽維港景色,同時各個文化活動場地相繼落成,視覺文化博物館M+及香港故宮文化博物館均預計2年內開幕,表演藝術部門正與2個博物館商討在戶外舉辦跨場地文化活動。今次表演藝術季以4種表演形式為主,分別是舞蹈、戲曲、戲劇及音樂。當中值得留意的重點,包括戲劇表演將集中發展「藝術科技」,有以「假日」為主題的合家歡節目,並發展及培育香港的藝術人才。

西九文化區管理局表演藝術總監方美昂提到,這一個藝術季是以「喜悅與幸福(joy and happiness)」為策展方向,希望表演能「療癒」觀眾心靈。疫情下西九文化區繼續邀請國際級藝術家前來表演,這些節目將集中在年底及來年舉行,局方期許屆時疫情緩和,也就不同節目準備了應變計劃。

重頭戲包括被視為中國當代舞壇最大膽的藝術家古佳妮及十口無團帶來新作《遷徙》,以舞蹈表演人類不同階段的生存狀態;編舞家威廉.科西(William Forsythe)的作品《無處又遍處(二)》,藝術家在自由空間設置大型互動藝術裝置,觀眾可在其中穿梭;另外因疫情延期來港的日本音樂家坂本龍一,將與多媒體裝置藝術家高谷史郎在年底帶來作品dis·play。

港產世界冠軍獻技

近年愈來愈多人前往西九文化區,不少遊人一家大小在西九的公共空間野餐及遊玩,譚兆民亦曾表示希望繼續發展公共空間,未來將會有更多免費活動。方美昂特別介紹了他們以「假日」為主題籌備的夏日及冬日活動,「暑假聚︰港產世界冠軍」請來香港的表演者,在自由空間及藝術公園表演劍玉、搖搖、跳繩及啦啦隊等,表演者都曾在這些領域獲得世界第一。到了冬天則有跨年粵劇節目,由粵劇人梁煒康及黎耀威聯合創作及主演全新粵劇喜劇《戲皇》。

操控藝術家設計機械人

至於「藝術科技」主要應用於戲劇節目,3齣新作會以「表演未來」為主題。《遙距在場》將結合表演、裝置及電玩技術,參加者操控藝術家設計的機械人;Only when you sleep, it works以潛意識研究為起點,探討人類可否與潛意識溝通及控制夢的內容;《千高原》則挑戰觀眾的感官體驗。

譚兆民表示,希望節目可提升觀眾對藝術科技的興趣。他提到香港的藝術科技比外國如英國、新加坡、韓國等落後數年,將會鼓勵本地藝術家多做研發(R&D),同時會設立跨界實驗平台TechBox,與香港演藝學院舞台及製作藝術學院合作試驗藝術科技,也會邀請更多大專院校合作,培育本地人才。方美昂就提到雖然香港整體的科技發展較外國落後,但暫未有預算添置新科技裝置,將鼓勵藝術家繼續利用現有設備如在自由空間的沉浸式音響系統,以及手上可用的科技產品創作。

●西九表演藝術季

日期︰2021年6月至2022年3月

購票日期︰即日至6月21日 早鳥八折優惠

電話購票及票務查詢︰2200 0022

網上購票及網址︰bit.ly/3fVn4gh

文:胡筱雯

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪