《我的印度男友》跨越種族 寶萊塢式愛情片 香港製造

現正上畫的電影《我的印度男友》，導演Sri Kishore和男演員成家宏（Karan Cholia）都是印度人。Sri來港剛滿14年，也是一名印度舞導師；成家宏在香港土生土長，現就讀於香港伍倫貢學院，立志成為一名演員。記者對印度人也有刻板印象，聽到成家宏說只入過重慶大廈一兩次，很膚淺地感到驚訝。他也從沒去過印度及尼泊爾服裝店集中地的寶靈商場，在香港的印度人，生活就像普通香港人一樣。

故事開首，男主角Krishna沒有工作，無所事事，終日與朋友Kong（岑珈其飾）在街上流連。他初初認識女主角Jasmine（陳欣妍飾）時，被其美貌所吸引，見到她穿上紅色印度裙時愛上了她。為了追求Jasmine，他跟着她到處走，甚至答應Jasmine無理的要求。他在巴士上向Jasmine表白，為她戴上腳鏈，說可以為她做任何事，Jasmine便叫他下車再追回巴士。Krishna追到了，結果換來一巴掌……

導演從港妻身上觀察 包容彼此文化

這正是成家宏聽到觀眾在戲院高呼「黐線」的一段情節。他說當時是自己買票入場看電影，並非謝票場。他不知道這種反應是正面還是負面，但想告訴觀眾︰「這只是一個故事，不要用『好像很真實』的角度去看待內容，覺得印度人會這樣表白，我們不過是想描寫這一個場面而已。」Sri也跟記者強調，《我》並不是一齣紀錄片。

現實中，印度男生與香港女生相處的故事，比電影平凡得多。Sri的太太是香港人，育有一子。年輕一點的成家宏也交過香港女朋友，但因性格不合而分開。問他們與香港女生之間有什麼文化差異，跟電影情節是否相似，成家宏說︰「包容彼此文化的部分是相似的……她也很開明，想要嘗試我們的食物。我會用中文跟她聊天，她帶我去中式餐廳時，我會用筷子吃飯。」至於導演Sri，劇中Jasmine到Krishna的家，與他的家人坐在地上的一幕，也參考了導演和太太的故事：「第一次帶太太回印度的時候，她見到我們總是坐在地上吃飯，對她來說是一個新體驗，但她也想嘗試這種吃飯的方式。我只放了這些小事到電影當中，不是很浪漫的。」真實生活與電影相似的地方，都是些微細之處。

誇張情節 貼近印度電影文化

身兼編劇和導演的Sri解釋，他會寫這樣的情節和角色，因為這是一套寶萊塢式電影。印度的電影文化，香港人可能不太熟悉，這10多年來可能只記得《作死不離3兄弟》（3 Idiots）和《打死不離3父女》（Dangal）等。一般認為，Bollywood一詞源自印度電影工業基地孟買（Mumbai，也稱Bombay），結合代表美國電影工業的荷李活（Hollywood），就成為Bollywood了，現在也泛指印地語電影。寶萊塢多數是歌舞片，通俗喜劇，情節可以很公式化，包括三角戀愛、一見鍾情、父母打壓等。寶萊塢近年也愈來愈多有藝術成分、內容前衛的電影，例如《作死不離3兄弟》就以批判大學教育為主題。

Sri認為寶萊塢風格比普通電影更戲劇、更感性、更浪漫。電影中，Krishna追求Jasmine不太順利，既有富裕的情敵Richard（張建聲飾），之後又遇上Jasmine母親棒打鴛鴦，甚至性命攸關的意外……Sri刻意把情節寫得浮誇，笑言︰「如果這不是一齣寶萊塢電影，處理手法會完全不同。例如一個印度男子和香港女子會在什麼地方相遇呢？應該會在蘭桂坊，這就是完全不同的寫法。他們可能會有一夜情，說再見後一個月內重遇……」所以Sri明確地說，這是一齣在香港製作的寶萊塢式電影，甚至不是一齣香港電影。

Sri有不少拍攝經驗，他2007年在印度修畢電影表演及導演課程，曾任電影及電視剪接助理，製作的4套短片都獲選在海得拉巴國際電影節放映，Sri來港發展後也有執導印度電影。《我》劇是他由2013年開始構思，2017年落手落腳製作，2020年完成拍攝，其間經歷社會運動及疫情，一度打斷他的電影計劃。

在印度拍片較香港自由

說到在香港和印度拍電影的分別，成家宏說印度人非常尊敬電影人，「覺得他們是神」，Sri認為原因是印度人覺得電影人的工作是娛樂大眾，所以很尊敬他們，電影可以隨意在街上拍攝，或邀請途人做臨時演員。然而在香港限制非常多，例如限聚令之下要減省拍攝團隊的人數，在街上拍攝別人會問你有沒有申請許可，劇組怕警員前來阻止而不敢製造下雨場景等。有一件事，Sri至今提起仍非常憤慨，他租用巴士拍攝，本來安排在早上9時拍攝，但直到8時半仍未知道巴士路線詳情，他不知道可以在哪裏拍攝。

成家宏認為在印度，導演有較大的拍攝自由度。香港首部寶萊塢風格電影，折射了兩地電影文化的不同。成家宏不忘加一句，香港人和印度人相比，很少人看電影。然而他從小已經希望把寶萊塢風格帶到香港，做寶萊塢電影的男主角，今次可算是夢想成真。

Sri很努力寫劇本，但也有不少困難，例如怎樣理解香港家庭的對話，所以請教太太和不少朋友，然後再寫得浮誇一點。其中一個例子是Jasmine的母親要脅女兒，大意是說「如果你跟印度仔離開，我就去死了」，這段對白他曾請教太太，也結合日常生活對舞蹈學生和他們家長的觀察。電影對於Sri而言，情節自有其必要，例如那場性命攸關的意外，有些觀眾或覺得老套，在Sri看來是兩個角色及其家人能夠擺脫種族差異的原因。當兩家人的衝突由日常生活的層次，提升到生與死的層次，多數人就會醒悟，大家都只是一個人，不是香港人和印度人。

訪問尾聲，記者問2人怕不怕電影情節反過來強化香港人對印度人的刻板印象？例如有一幕Krishna做外賣員的情節，令不少觀眾大笑。成家宏希望觀眾可以從多角度思考，不少居港的印度人其實非常富有。Sri說戲中有一句對白，Krishna告訴Jasmine不知道如何接近她才好，所以拚命地解釋他的愛；Sri認為Krishna跟觀眾的距離也一樣，Krishna不知道如何接近觀眾，才會拚命地解釋自己。如果這句話套用在Sri身上，大概電影就是他接近香港的方法。

■《我的印度男友》

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文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

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