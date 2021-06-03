showcase：探索時裝的藝術領域 一身泡泡雕塑美學

自創意總監Jonathan Anderson於2013年入主以後，Loewe的銷路與口碑皆有目共睹，具有多款吸金人氣袋款如Puzzle、Gate、Hammock、Balloon和Flamenco等，吸金能力龐大已叫其他品牌羨慕不已，眾袋款更不時推出新的顏色、尺碼及特別版，人氣歷久不衰。品牌每年推出的鮮艷山系Eye/Loewe/Nature系列，和夏日嘉年華式的Paula's Ibiza膠囊系列，均深受愛戴，而今年初推出的Loewe×My Neighbor Totoro《龍貓》聯乘系列，更在短時間內被搶購一空。

膠囊、聯乘系列和手袋配飾如此受歡迎，固然有各自的獨特因素，例如膠囊系列應季易穿，聯乘系列期間限量，而手袋配飾系列則最易彰顯身分和品味。這些較為商業化的項目囊括各階層女性的市場，為品牌帶來豐厚利潤，但其實看似曲高和寡和前衛的主季度系列，才能反映Jonathan Anderson筆下真正的Loewe。

以靴子及花卉拼貼牆紙

繼2021春夏男裝系列Show-in-a-Box的盒中迷你時裝展後，Jonathan Anderson再伙拍創意團隊M/M（Paris）為春夏女裝系列構思Show-on-the-Wall。前者是一個盒中迷你時裝展，後者則來個1比1真人大小海報的「大型」時裝展，以嶄新意念讓沒法參與時裝周的從業員，能自行「展開」時裝騷，在疫情仍然肆虐之時仍能保持對新系列的熱情。品牌在發布系列之時更推出多條短片，以分享新系列的設計意涵。短片包括介紹英國藝術家Anthea Hamilton的紀錄片Akimbo Stylee，Anthea Hamilton主要從事雕塑、裝置及表演藝術創作，她喜歡借一個圖像的多重意義來引發觀者的共鳴，作品中充滿超現實形態與物料，同時涉獵藝術、音樂、時裝及流行文化。Anthea Hamilton之前已多次與Loewe合作，今次就特別創作一款名為Sr Jeanne Wavy Boots w. Gazanias and Snails的獨特牆紙，這個以靴子及花卉為拼貼主題的牆紙，既是系列的佈景，也是衣服的布料印花。

燈籠袖泡泡裙 17世紀歐洲服飾元素

另一個更能揭示系列設計的靈感泉源，相信是由英國文藝復興時期的著名作曲家Thomas Tallis，於1570年創作的40聲部拉丁經文歌Spem in Alium。 這首被認為是英國早期最偉大的音樂作品，經過製作人Adam Bainbridge（Kindness）以音樂合唱團The Tallis Scholars的表演錄音為背景，加入美國作曲人兼古典音樂歌手Hanna Benn、法國鋼琴家兼作曲家Mathis Picard、瑞典唱作人兼唱片騎師Robyn，以及爵士歌手Vuyo Sotashe的作品混音，成為Show-on-the-Wall時裝發布的背景音樂，為複雜的古典聲韻混上一層現代質感，概念與系列衣飾一脈相承。系列用上大量螺旋形垂塊、燈籠袖、泡泡裙、花冠裙，鋸齒形裙襬、圈環，薄紗外層等，這些17世紀歐洲服飾的元素，用上稱為boning的技巧，把骨架裝置於衣服內，保持其雕塑般的輪廓。縐褶、垂褶、誇張的圓形線條、修長的比例等，為系列帶來強烈的舞台戲劇效果。另外，大部分造型甚具典雅韻味，卻襯以品牌的Flow Runner波鞋，即時混上反差的現代感。

唯獨在Loewe的主季度系列，方能讓Jonathan Anderson以大膽前衛的心態，探索時裝的藝術領域，讓人對過去、現在與未來的時裝作出聯想，也讓品牌能以豐富的文化內涵為核心價值，以高姿態在芸芸競爭對手當中脫穎而出。

查詢：Loewe 2522 0996 （Landmark店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Ania（Liberté Management）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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