無敵維港景伴精緻地中海菜

Salisterra餐廳總廚Chris Czerwinski表示，法菜一般用上大量奶油，味道濃郁creamy，但現時餐廳以南法和北意沿海為靈感的菜式為靈感，選用的調味料相對輕盈不膩，以呈現食材的新鮮。如主菜之一的酸甘筍配椰子乳酪，甘筍先以蜜糖、醋和甘筍汁煎香，表面形成薄薄一層焦糖，拌入中東香料杜卡（dukkah）和椰子乳酪，冶味豐富。為增添菜式風味，餐廳特別安裝一部西班牙著名的炭燒烤爐Josper grill，機內的風扇系統能將熱力保持均衡，使焗出來的肉類海鮮，能添上一抹耐人尋味的煙熏香。

手工小龍蝦雲吞 爽彈爆汁

手工意粉也是必試推介。如賣相的骰的小龍蝦雲吞，廚師選用新西蘭小龍蝦尾，用日本鹽麴，醃上8小時，用加入番荽的手工雲吞皮包好，並在內餡注入帶子慕絲，放入焗爐以55℃慢煮，最後淋上用龍蝦頭、醃番茄和蘿蔔煮成的濃湯。記者一口咬下，百般鮮甜瞬間在口中爆發，蝦肉的爽彈也是愈嚼愈香。雖然因工序繁複，一盤4顆的雲吞索價$395，然而按驚喜程度而言，值得豁出一試！

■Salisterra

地址：金鐘道88號太古廣場奕居49層

查詢：3968 1106