波爾多2020期酒體驗 占士邦愛酒 遇上最佳年份

什麼是期酒（En Primeur）？期酒的意思解作葡萄酒的期貨（Wine Futures），法國波爾多酒區是主要有作期酒交易的產區，但其實亦不止限於波爾多，一些法國酒區如布爾岡或其他國家的葡萄酒區也有類似的交易模式。期酒的意思是每年9至10月份，當酒莊採收完葡萄之後，就開始釀酒，之後再將酒液放入橡木桶陳釀。到翌年的3至4月，酒液還在橡木桶中陳釀之時，酒莊就會邀請國際上的各大葡萄酒評論家、記者和買家來到波爾多，在新酒還在木桶陳釀之際，在桶邊試飲（Barrel Tasting）。

酒莊會跟據該年份葡萄酒產量、品質、評分及市場情况等不同因素發布價格。買期酒是以一箱作單位，例如一箱12支，大約待2至3年才正式送到買家手上。為什麼大家會買期酒？因為期酒一般比之後推出市場的價格便宜一點（但並非每年如是），同時某些酒莊由於產量少，所以往往要買期酒先可確定有貨。由於疫情，世界各地的葡萄酒評論家、記者和買家也去不到波爾多實地試期酒，因此各大酒莊亦紛紛改變策略，將期酒運到世界各地主要市場舉行網上虛擬試酒會，可跟莊主及釀酒師了解收成和質量作評分，看看是否值得入貨。

近25年最出色「大金鐘」 具潛力放30年

位於波爾多右岸的St. Emilion酒區的Chateau Angélus，又稱「大金鐘」，因為酒標上有個金鐘圖案，十分容易認，亦是早期打入中國及亞洲的波爾多酒莊之一，亞洲人尤其印象深刻。它亦曾在《占士邦》電影出現，是007喜愛紅酒之一。此酒莊與Chateau Cheval Blanc、Chateau Ausone和Chateau Pavie齊名，屬St. Emilion列級酒莊中的最高等級，也就是A級的一級特等酒莊（Premier Grand Cru Classé A）。

這次期酒試酒會於香港瑰麗酒店以小組形式舉行，並於網上跟現任第8代女莊主Stéphanie de Boüard-Rivoal及她的父親兼前莊主Hubert de Boüard de Laforest隔空試旗下2020年期酒，包括副牌Carillon d'Angélus 2020及Chateau Angélus 2020。前者果香明顯，帶紫花、黑莓、紅莓、黑莓果醬、烤烘、香料、甘草、土壤及炭燒等味道；後者活潑優雅，帶紫花、玫瑰、甘草、黑莓、車厘子、礦物、香料、烤哄、可可豆及絲絲鐵味，酸度高而單寧十分優雅，相當具潛力放20至30年，值得考慮。

莊主表示2020年和之前兩年可說是連續3個好年份，可跟1988至1990年這3年媲美，而2001年亦是十分出色的一年。他認為2020年是近25年來最出色的年份，比2001年更出眾。我亦喜歡2020年的金鐘，比以前傾向「大隻」而豐厚的大金鐘相比，經過歷年微調後顯得溫文爾雅而不失層次。2020年並不是風調雨順的一年，損失約10%至15%收成，但採收到的葡萄卻很好。由於疫情，他們很難請到大批外援幫手採收葡萄，但大家卻眾志成城，廚師、侍酒師以至會計同事統統下田幫手採收，場面十分感動。

試管試酒 疫下新體驗

另一法國波爾多左岸著名的第二級酒莊Chateau Pichon Baron，位於Pauillac區，同樣在香港舉行2020年期酒，除了試它的主牌酒，亦包括集團旗下其他5款葡萄酒Chateau Pichon Baron 2020、Les Griffons de Pichon Baron 2020、 Chateau Pibran 2020、Blanc Sec de Suduiraut 2020及Chateau Suduiraut 2020。因應疫情，各大酒莊均絞盡腦汁各出奇謀，以不同形式跟買家、酒評人及傳媒試酒。Chateau Pichon Baron以試管酒瓶形式寄出的新鮮期酒便十分特別，我亦是第一次從試管酒瓶試酒。試管儲存期短，一開便要立即飲用。Chateau Pichon Baron 2020優雅、具層次而充滿果香，帶紫花、玫瑰、可可豆、黑莓、烤烘、雲呢拿、香料及雪茄葉等，單寧幼滑。

據酒莊代表Ana Carvalho分享，2020年跟以往兩年氣候相似，冬天較濕，夏天溫暖而乾爽。2020年有2018年的單寧結構及2019年的優雅，是連續的好年份。疫情令採收人員每天只在指定範圍工作以確保維持安全距離，大家亦沒有像以往般一起在田園吃飯，都是各自各吃。她希望疫情快過去，毋須再這麼孤獨採收。

濃縮版試酒會 波爾多近3年出色

國際著名酒評人James Suckling每年也在香港舉行Bordeaux Confidential，讓買家及傳媒一次過試百款期酒，了解當年表現。以往大家會拿着酒杯到不同酒枱跟酒莊代表傾偈試酒，疫情下James的試酒會也變陣，改為少於20人並分不同時段試酒，每時段90分鐘，從酒單上向工作人員說出想試的葡萄酒號碼。在90分鐘內當然很難試完所有葡萄酒，唯有盡快。在這密集試酒情况下，好處是可清晰簡易地分出不同酒莊的風格和質素。我的心水有2020年Chateau Pape Clement、Domaine de Chevalier及Chateau Smith Haut Lafitte的紅白酒，以及Chateau Beychevelle、Chateau Giscours、Chateau Baron Pichon-Longueville及Chateau Lascombes的紅酒。我跟James Suckling交談了一會，他特別提醒近3年是波爾多非常好的年份，喜歡波爾多葡萄酒的朋友記得留意入貨！

雲南「害羞」葡萄酒 果香集中有驚喜

來自中國雲南香格里拉海拔2600米的敖雲Ao Yun葡萄酒，是由法國著名品牌Moet-Hennessy葡萄酒部於2008年投資的1級莊項目，由酒莊及技術總監Maxence Dulou及團隊主理。由2013年第1個年份開始，Maxence帶領的團隊每年也會在混合葡萄上微調，釀造出更能代表當地風土（terroir）的葡萄酒。

這次與他再次單對單線上會面，一同隔空試了剛推出市場不久的2017年最新年份酒。以72% Cabernet Sauvignon為主要葡萄，還有19% Cabernet Franc、4% Syrah及3% Petit Verdot葡萄，亦首次加入2% Merlot令酒體更圓潤。問他2017年的風土氣候及採收如何？他表示2017年是最具挑戰的一年，春天稍涼而延遲葡萄生長，夏天亦太濕，幸好採收前有一個月的溫度比平常高，令葡萄加快成熟，種出果味集中而成熟的葡萄。

2017年最初聞起來比較害羞，開了2個鐘後香氣才開始散發，果香集中具層次，單寧幼滑而餘韻帶微甜，酸度高，優雅而帶紫花、玫瑰、藍莓、黑莓、香料、雪茄葉、草本植物、甘草及橡木等味道，餘韻悠長。整體而言相當高質，只有4萬多瓶，喜歡法國波爾多紅酒風格的朋友一定會對這瓶佳釀感到驚喜！

文：黃詩詩

編輯：王素怡

美術：謝偉豪

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