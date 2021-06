Watch News：筆下80日環遊世界

【明報專訊】在疫症圍城的當下,不少品牌也各出其謀推出不同主題的產品,讓大家可想像旅行。Montblanc最近便以《八十日環遊世界》為主題,發表全新書寫工具系列Meisterstück Around the World in 80 Days,首部分以故事主角Phileas Fogg首18天從埃及到印度的旅程為主題,捕捉19世紀冒險家勇敢無畏的開拓精神。