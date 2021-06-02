「扭轉」設計 照顧駕駛者 古法復刻百年經典

古董工具、零件製作

從American 1921的名字，可看出腕表針對美國市場而設。設計可追溯到品牌1919年推出的首批枕形腕表，類似飛行軍表風格，表冠設於表殼左上方。American 1921腕表面世時的定位是駕駛表（Driver's Watch），表盤左轉45度，用上寶璣式指針，並重新設計時標字體，令腕表較為秀氣，表冠則設於左上方。後來推出的設計則改成右轉45度，方便一般左手戴表的駕駛者，不用轉動手腕也能輕易讀時。在2008年，品牌以此枕形表殼製作了一款萬年曆功能腕表，隔年再推出復刻腕表，正式確定American 1921為向歷史表款致敬的Historiques系列重要一員，並在2017年系列加入直徑36.5毫米的中性尺寸。

1921年原型表款僅生產了24枚，極為珍罕。今年正值表款面世100年，品牌特別完美復刻一枚獨一無二的American 1921 Pièce Unique腕表，製作上完全參照原版腕表，由品牌修復工坊和歷史傳承部門合力，花上整整一年時間製作。歷史傳承部門收集了品牌歷年來約800件機械工具、製表工作枱和製表工具套件等，以及大量文獻檔案和圖像資料。總長度達420米的產品紀錄冊和帳簿，涵蓋海外銷售資料，與合作伙伴、供應商和客戶之間的通訊，以及各種文件和圖片資料等。修復工坊的專家團隊雖然也經常根據這些資料修復歷史表款，但從未嘗試完整重製一枚古董鐘表，這次可算是前所未有的創舉。

為了能精準重現原型表款細節，修復大師融會多項技藝，並反覆摸索試驗。腕表忠於一個世紀前的手工製表傳統，製表師需運用不少古董製表工具，包括19世紀末的平面車牀，還原表殼部件；19世紀下半葉的圓角機，用於修正齒輪的外形和直徑；18世紀的立式鑽孔配件，為機芯主夾板鑽孔；20世紀初的冲心鏨，將寶石軸眼嵌入底座。除了這些古董機器，製表師亦特別研製工具，例如仿照20世紀初樣式特別訂製的銑刀和鉚接夾具，重現百年前的古老工序和傳統技藝。

人手鑲寶石軸眼最難

製表師對原型古董腕表中的11法分Calibre Nouveau機芯零件逐一拆解和研究。其中板橋和主夾板需重新製作，其他大部分零件則在修復工坊的零件庫中找到。當中的搜尋過程極為複雜，因為古董腕表包含數之不盡的零件原材料，且尺寸、形狀各有不同，要逐一找出對應，需分別測量原始機芯115個零件的尺寸，再仔細比較製作機芯模型。製表師亦要考慮多個問題：組裝前零件應如何調整和校準？古董機器應如何調校？怎麼確保齒輪上的鍍層顏色與原件一致？而在機芯上鑲嵌寶石軸眼是最艱巨的挑戰，因為自1940年代以來，機械釘入法漸成為鑲嵌寶石軸眼的主流，就算修復工坊的製表師也未曾人手鑲嵌寶石軸眼。要在金屬表面精準地鑿刻出嵌入寶石的凹槽深度，誤差不可超過0.01毫米，難度極高。

復刻腕表的表殼直徑跟原版一樣為31.5毫米，由修復工坊金匠採用與原作相同的18K 3N黃金材質製作，並運用光譜儀重現原作顏色。表盤用上大明火琺瑯工藝製作，需要在800℃高溫的爐內反覆燒製。表盤上點綴復古數字時標及品牌標識，搭配纖巧的開口指標，由修復工坊大師運用百年前的傳統技藝烤成藍色。表帶方面亦特別找來與原作相同的18K 3N黃金材質製成的針扣式表扣。

首推白金款 鉑金款限量100枚

因製作難度高，復刻表款為獨一無二，今年Historiques American 1921系列則另有3枚表款。以往系列推出的腕表均為玫瑰金和鉑金殼，最新面世的3款作品則包括兩款白金版和一款鉑金限量版。白金版本有40與36.5毫米兩種尺寸，粒紋裝飾銀面搭配黑色指針與阿拉伯數字時標刻度，配上意大利皮具品牌Serapian製作的小牛皮表帶，有深棕色與勃根地紅色兩種表帶選擇。

鉑金限量版腕表的直徑為40毫米，從表殼到表盤均採用鉑金製成。跟品牌以往推出的鉑金珍藏系列一樣，表盤上刻有Pt950標誌。深藍色鱷魚皮表帶同時採用950鉑金絲線手工縫製，全球限量100枚。3款腕表均配搭4400 AS手動上鏈機芯，厚度僅2.8毫米。透過透明底蓋可欣賞3片夾板的設計，腕表通過日內瓦認證，動力儲存達65小時，確保腕表可靠精準。

●查詢：2301 3811

文：張曉冬

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[Watchout]