家庭有教：避免孩子受到欺凌﹙二﹚ 留心欺凌對孩子的行為影響

調查：僅三成六受害者向成人求助

．害怕成人會覺得自己「軟弱」、「無用」、「不能解決自己的問題」

．害怕欺凌者知道後會報復

．對人際關係失去信心，覺得沒有人可以幫助到自己

欺凌可以牽涉很多人，包括欺凌者﹙發動欺凌並帶領其他同學起哄的人﹚、協助者﹙跟隨欺凌者一起欺凌受害者的人﹚、附和者﹙沒有直接參與其中，但在一旁看熱鬧的人﹚和局外人﹙「事不關己、己不勞心」的人﹚。受害者可能覺得整個課室環境都充滿壓迫，不知應該「控訴」哪個同學。所以，家長要不時留意孩子會否出現以下的行為變化，若有懷疑時要考慮進一步行動。

．身上或面上出現難以解釋的瘀傷或抓痕

．衣服、文具或物件無故損壞或丟失

．無故需要額外金錢，或八達通經常要入錢

．突然不願上學，或放學後無故遲遲不回家

．飲食習慣有變（如：沒胃口，或經常嚷着肚餓）

．睡眠習慣有變（如：易發噩夢、突然尿牀）

．突然變得依賴大人，迴避與朋輩相處

．開始不愛外出，變得孤僻怕生

．突然欺負弟妹或家中寵物

．突然容易頭痛或肚痛

．突然容易害怕或緊張

．情緒低落，做什麼事情都欠缺動力

◆家長可以留意孩子會否有以下12項行為變化：（圖）

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第348期]