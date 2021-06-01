招股、找廠商、銷售一腳踢 中學生開「公司」 集資製環保膠遮

去年10月，李城璧中學10個中四及中五學生，自組班底，並成立「學生公司」Unbounded，參加「JA學生營商體驗計劃」比賽，希望一嘗創業滋味。但究竟「公司」要賣什麼產品呢？10個年輕人費煞思量。直至有一天，他們在學校小賣部的垃圾桶內，看到一大堆被廢棄的蒸餾水膠樽，當日又正值下雨天，於是靈機一觸，想出把膠樽重塑成一把雨傘。

膠樽重生 織成雨傘布

Unbounded的CEO、中五生吳嘉瑩解釋，Unbounded是一間宣揚減少使用塑膠、倡議環保的公司，而「絕．膠遮」的原材料，正是利用回收得來的膠樽製成，「把膠樽打成碎膠粒後，再重組成線和線卷，繼而織成布料，最後利用這些布料製雨傘布」。她補充，一把雨傘約需要14個膠樽製成，因此「公司」同時承諾，每賣出一把雨傘，即捐贈14個回收膠樽予生產商，為環保多出一分力。

校內招股 反應踴躍

意念夠創新，但還得要有資金才能成事，於是Unbounded在學校招股集資，「我們定價每股50元，每人最多認購2股，而每個家庭最多10股」。銷售總監、中五生謝頴樂笑言，招股反應很踴躍，出現超額認購的情况，但奈何比賽規定，每間「公司」最多只可集資13,000元，因此抱歉不能讓所有同學都成為股東。

這班商場新丁都有修讀商科，但始終缺乏實戰經驗，「傾生意」時便遭遇不少困難，同樣是念中五的財務總監易文儁指出，最困難是找廠商生產，「不停cold call、send email，但很多都推卻我們，甚至不回覆，一來是訂量太少，一般最少都以千把為單位，我們只訂500把；二來因為我們要求用環保物料，不是每一間都生產得到」。幸好，最終獲一間廠商「破例」投產，「絕．膠遮」才可以順利面世。

不過，當市面的伸縮雨傘幾十元有交易時，「絕．膠遮」卻以每把120元發售，定價進取。中五生兼營運總監李悅怡表示，這是因為投產量少，推高了成本，「所以我們賣的是背後的環保概念、增值服務，包括另加30元可得到『Umbrella Care』售後服務，雨傘有問題就包維修、包更換」。易文儁不諱言過程「勁驚」，「『公司』的資金其實得13,000元，但總成本用了30,000多元，如果滯銷的話，那我們10人就要『上身』，共同承擔虧損的金額」。

回報率達100%

然而，企業家正是要有冒險精神，而且面對困難，要懂得靈活應變，Unbounded後來改變銷售策略，把目標顧客擴大至校友、家長甚至公眾，最終售出逾480把雨傘（餘下作「Umbrella Care」更換服務），成功套現逾58,000元，不單封了「蝕本門」，每名股東更獲100%回報，絕對跑贏大市！難怪李城璧中學經濟科教師袁啟新大呻「執輸蝕底」，「本金50元，回報又50元，回報率這樣高，可恨我只獲派兩股」！

書本理論得以實踐

雖然比賽活動告一段落，Unbounded亦已在今年4月中清盤，但為學生帶來的經驗，卻是終身受用。其中易文儁便分享道︰「我讀BA（商業分析）的，以前覺得這科『好廢』，只是背理論，但經過今次創業，發現書本所講的營銷理論、策略，其實真的可應用出來，親身感受去學，跟死背書，效果截然不同。」而袁啟新亦喜見學生提升了自學能力，「通過今次活動，『自主學習』不再是一個口號，不單是做生意，細微至如何設計海報、怎樣寫電郵跟海外廠家溝通，都是同學自己主動找資料去學去做的。另外，也明顯見到大家的自信心加強了很多」。

[Happy PaMa 教得樂 第348期]