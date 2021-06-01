創業體驗：培育解難能力、自主學習 小妮子創業賣手作 練膽提升EQ

文︰沈雅詩

5月中旬的周六，在屯門鄉師自然學校的一個市集裏，遇上11歲的Emma，她不是來閒逛的遊人，而是其中一個手作攤檔的檔主。攤檔上擺放10多件布藝品，有雙面漁夫帽、布拖鞋、各款袋子、零錢包、紙巾套等，「這些全部都是我人手做的」，小檔主落力向每個途經的客人推銷。

自設品牌 愛市集擺賣

Emma早在二年級已跳出傳統教育框架，在家接受教育（homeschooling）。當大部分小學生連穿針線也未懂時，她已學會車衣、縫紉，去年還創業，成立自己的E.M.Design品牌，銷售自家製布藝品。「當初是有朋友知道我喜歡做小手作，恰巧去年6月，有一個免租金的市集在我家附近舉行，於是朋友問我是否有興趣一起參加，我心想，既然無成本，便試試玩。」為了這次市集，以往只為愛貓做頸帶、三角頸巾的她，刻意開發更多產品，亦因着那次經驗不錯，促使Emma往後更熱中參與市集擺賣，而且「諗頭」也愈來愈多，像今次，她便兼賣自家製的蝴蝶酥，「媽媽提議我加多些不同的產品，於是我便想出做小吃，希望吸引更多客人」。

在家人的訓練下，Emma自幼已很獨立，像今次創業，由採購布料、設計款式、生產、定價，以至宣傳和銷售，都由她一手包辦，「花布我喜歡從日本、韓國、台灣入貨，因為比較漂亮，至於淨色布，就在香港『捐窿捐罅』去找。我住港島，但會山長水遠走去錦上路買布，因為那兒有些特色布料」。

除了市集，Emma目前主要靠在Instagram推銷，「雖然我也很想租一個『格仔舖』，但租金不便宜，唯有打消念頭」。不過，畢竟Emma沒正式修讀過商科或創業課程，產品定價，似乎是她最弱的一環，「隨心定的，沒有認真做過什麼市場研究，有時會參考朋友的意見。但媽媽就不太可信，像這些帽子，我花了很多時間、心血去做，她竟然叫我賣100元，朋友覺得最少也值200元啦」！

學懂隨地區調整價格

小妮子累積了多次做市集檔主的經驗，得出一個結論︰「價格要隨地區調整。」她解釋，有些人流較旺的地區，定價可以高一點，「今年3月在赤柱美利樓，這個位置很理想，我一天便做到1500元生意」，但相反，像今次在屯門鄉師，地點較偏遠，便要靠薄利多銷。

和一個11歲的小妹妹談生意經，感覺頗有趣，但Emma強調，她純粹享受過程，不把賺蝕看得太重，「對我來說，有人欣賞自己的手作，滿足感大過賺錢。另外，擺檔可以結交到其他檔主，互相交流，也是開心的事」。問她透過創業學到什麼，小妮子想了想說︰「大膽了，敢主動開口向人推銷。也學到控制情緒，因為有些客人真的很討厭，摸很久、問很多，最終也沒幫襯，但我亦不能發脾氣。」

■專家話

小學生更具想像力 創業教育應趁早

香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）黃岳永（Erwin）指出，創業教育的最大目的，並非鼓勵人人都要創業，「在矽谷，每100間初創企業，只得約10間可生存超過3年，甚至最終得1間可站得住腳，若所有學生將來都要搞公司的話，失敗率應該很高」。因此，創業教育強調的，除了是經營一盤生意所需要的「知識」，還有背後的「技能」和「態度」。

「創業教育牽涉的管理金錢、推銷和溝通技巧，以至培育主動研習、解難能力、意志力、韌性、同理心等，其實都可轉移到各行各業，甚至套用在日常生活中。」他認為，以小學作起步點最理想，「因為小朋友無框架，想像力、解決問題的方法反而更多」。

不過，要在香港如芬蘭、瑞典、挪威等北歐國家般，把創業教育融入正規課程之內，Erwin相信，並不容易。而身兼DreamStarter（啟夢者計劃）共同創辦人及主席的他便另闢蹊徑，自2016年起，把糅合了創業教育的啟夢者計劃，藉中小學的「全方位學習」時段，帶進校園，至今已為25間中小學帶來不一樣的學習體驗。

[Happy PaMa 教得樂 第348期]