爽遊芝麻灣 靜享開揚景 炎夏貝澳迎海風 打卡勁cool

難度不高 宜帶1.5升水

山藝教練陳偉明山齡逾10年，約於3年前考得山藝教練資格。平日除了上山開班授課，也愛到不同地方行山，走遍本港各區山徑。他表示，行山時走得愈高，所看的景色也愈壯麗，既可一睹市區難得一見的美景，也可以挑戰體能及技巧。正如今次他推介的大嶼山路線，在不同checkpoint也可觀賞到開揚美景，而且路線難度不算高，全程約10公里，累積上斜坡幅約400米。注意上廟仔墩及老人山的一段路較開揚，要做足防曬；且中途無補給站，建議帶上足夠食水，大約1.5公升。

一行人於港鐵東涌站B出口集合，之後於東涌站巴士總站坐新大嶼山巴士3M，於嶼南道新圍村站下車，車程約30分鐘。落巴士後，沿嶼南道前行，隨「十塱」路牌指示轉右，之後依「咸田舊村」路牌指示，踏上芝麻灣道亦即是鳳凰徑12段，沿途「相伴」的貝澳河，被漁農自然護理署列為具重要生態價值的河溪之一，在此有不少鷺鳥棲息覓食，未正式走進山徑，已可感受自然生態的氣息。

隨鳳凰徑12段前行，走上約20分鐘，便到達第1個checkpoint：貝澳泳灘。它是貝澳著名景點之一，水清沙幼外，泳灘面向西南面，是欣賞日落、影「鹹蛋黃」的好地方。但要注意，雖然貝澳泳灘現已重開，惟旁邊的貝澳營地仍未開放。另陳偉明提醒我們，在此欣賞無敵海景時，要盡量保持安靜，別打擾附近村民。

老人山仰天看海 賞特色瞭望台

一輪影相後，我們繼續沿鳳凰徑12段前行，此段主要是石屎路，非常易行，約行了10多分鐘來到芝麻灣郊遊徑的入口，由此開始轉為原始的山路，隨「龍尾經老人山」路牌指示行，踏上梯級，景觀漸漸開揚。行了約50分鐘見到一片平坦岩石，走過這片岩石便是第2個checkpoint︰廟仔墩。

陳偉明指廟仔墩海拔302米，是第3個checkpoint老人山的副峰，老人山海拔303米。廟仔墩景色開揚，無遮無掩，不單可俯瞰貝澳灣及貝澳泳灘，天朗氣清的日子，更可眺望大東山及二東山，可惜當日只能隱約看到這兩座大山。陳偉明再三叮囑，影相時別走近崖邊，免生意外。到訪當天，儘管烈日當空，氣溫有30℃，但只要戴上帽或以傘遮擋陽光，感受四周山谷送來的涼風，與市區內的悶熱，可說是天淵之別。眾人即時提議在此休息，享受清風撲面的舒適感覺。

休息過後，繼續沿山路前行，中途需要上上落落，行25分鐘左右，便到達第3個checkpoint︰老人山。陳偉明指出，老人山的名字由來，據稱是從貝澳方向望此山就如一個老人向天仰望。在這處，有個寫有老人山的牌，更有老人圖案，頗為有趣。他補充，老人山上有山火瞭望台，現在關閉了，到秋冬季才恢復監察附近山火。而在瞭望台的頂部則有三角網測站（標高柱），他勸喻一眾山友別攀上瞭望台頂部，也別在這處塗鴉，破壞環境。

離開老人山後，隨「龍尾」路牌指示行約30分鐘，便見到一個類似龍尾形狀的雕塑品，其體積不算十分巨型，約1米高，而附近也沒有展示牌介紹雕塑品或豎立的目的。

清幽十塱水塘 靜心放空

觀賞完龍尾後，向「芝麻灣郊野公園管理站」路牌指示方向行，路徑變得平坦，兩旁樹木林蔭，遮擋艷陽，走起來十分舒適。其後再隨「十塱灌溉水塘」路牌指示行，約30分鐘便到第4個checkpoint：十塱水塘。建於1955年的十塱水塘，又稱為芝麻灣水塘，曾為長洲、坪洲及喜靈洲等居民提供水源，直至1970年代才改為灌溉用水塘。水塘雖不算壯麗，但附近一帶環境清幽，青山綠水，不但可以打卡，也是「放空」、暫拋煩惱的好地方。但陳偉明提醒，山友勿到水塘戲水，避免污染水源和發生意外。

離開十塱水塘，轉為石屎路，向「大嶼山林道-芝麻灣段」路牌指示行，途中經過芝麻灣懲教所及芝新懲教所，這處曾經是女性懲教院所，由於犯人不斷增加，不勝負荷，2010年所有女犯人被調到羅湖懲教所，芝麻灣懲教所及芝新懲教所自此正式關閉。沿石屎路前行，會經過十塱新村、十塱舊村及貝澳河，行約1小時15分鐘，便可重回嶼南道，完成今次行程，可從羅屋村站坐新大嶼山巴士3M往東涌站。

忌單獨行山 友人相聚好時機

值得一說，今次行程人流稀少，偶然只遇到零星山友，當中有人單獨行山。陳偉明指出，行山切忌一個人，應結伴同行，一旦發生意外也有人支援。他又指出，有次在西貢開班後，於黃昏5時多下山期間，見到一名中年女士問路，當時她身上只得手機及手提風扇，連水也沒有。一問之下，始知對路線不太了解的她，原本是跟朋友來行山，豈料期間友人嫌她步速慢，棄下她先行，女士在中途迷路，幸好遇到他們，才能順利落山。

陳偉明續稱，其實行山是和朋友相聚的好機會，因為平時聚會大家都手機不離手，邊聊天卻邊上網；反而行山時大多會收起手機，到達景點才取出影相。這樣朋友間反而有更多時間交流，增進感情。因此，無論是快腳或慢腳，也應互相遷就，一起享受行山樂。

■行程

全長：約10公里

需時：約3小時50分鐘（不連拍照休息）

交通：

去程：東涌站巴士總站坐新大嶼山巴士3M，於嶼南道新圍村站下車

回程：返回嶼南道羅屋村站坐新大嶼山巴士3M，往東涌站

■起點 嶼南道（→20分鐘）1. 貝澳泳灘（→50分鐘）2. 廟仔墩（→25分鐘）3. 老人山（→60分鐘）4. 十塱水塘（→1小時15分鐘）→終點 嶼南道

文：許朝茵

編輯：林曉慧

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■爽遊芝麻灣

立即去片：bit.ly/3icDKTx