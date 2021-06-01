樹大好遮蔭 艷紅誘蟲鳥 火鳳凰藏「尋寶圖」助傳花粉

「家鄉」遠在非洲 最高達20米

鳳凰木（Delonix regia）是落葉喬木，屬蘇木科，最高可達20米，並非香港本土樹種。它的「家鄉」遠在非洲的馬達加斯加，現時台灣、廣東省南部等地區都能看見它的身影。除了耀眼的紅花，鳳凰木的其他特徵亦十分容易辨識。植物知識網站「樹木谷」創辦人兼註冊樹藝師劉文忠介紹，鳳凰木呈擴展性樹形，枝葉向外擴散，樹冠寬闊。再往下看看，樹幹底部四周長出板根支撐樹體。「鳳凰木相比其他樹種不算高大，從它有板根、寬樹冠的特徵，我們能推斷它是不太受風的，所以種植時要留意位置。」

鳳凰木又稱為flame of the forest，源自一個美麗的誤會：有傳一名航海家遠遠望見海島上一片火紅，以為有森林大火；待船駛近一看，發現原來只是鳳凰木開花，虛驚一場。火紅的鳳凰木在台灣象徵離別與思念：6月，枝上的鳳凰花開得燦爛，學生們準備各奔前程，望着相處多年的同窗，總有些悲傷與不捨；即使畢業多年，每逢鳳凰木染紅樹梢，人們總會憶起心中淡淡的哀傷。至於在香港，鳳凰木的花語則少了點離愁別緒，有學生戲稱鳳凰木是「騰雞花」，因為當花期來臨，就代表期終考試的日子逼近！

關於鳳凰木，人們有着無限想像，但劉文忠卻一語道破我們美麗的幻想，指着樹冠上開得正紅的花說：「這些紅花不是給人看的，是給雀仔看的。」鳳凰花向天盛開，絲毫不讓綠葉遮蓋它的魅力。原來花朵搶眼的紅色是用來吸引鳥類吮吸花蜜，幫助傳播花粉，故鳳凰花和木棉花一樣，被稱為「雀媒花」。訪問期間，記者更發現不少珠頸斑鳩與麻雀飛上鳳凰木枝頭。而鳳凰花由5塊分離花瓣組成，仔細觀察，花瓣上有黃、白色花斑。這些斑點又稱為「蜜源標記」（nectar guide），像是給蟲鳥的「尋寶圖」，告訴牠們花蜜與花粉的正確位置。

開花兩模式：整棵盛放或分批開

鳳凰木的花期在每年的5、6月，不過上年開得滿堂紅的鳳凰木，可能今年只有零零散散幾朵紅花，為什麼會這樣？劉文忠說，鳳凰木有兩種開花模式，一是整棵樹在短時間內盛放，另一種是分批開花，但花期長達半年。「具體機制不清楚，只能說大自然有規律。例如假設今年有蟲害，明年基本上不會有很多蟲。我猜鳳凰木也有自己的生長規律。」大家總能在家附近找到一兩棵鳳凰木，而在大埔廣福橋、屯門公園，以及維園則種植了一排鳳凰木。至於有沒有「花海」效果，要看看大家能否遇上鳳凰花盛放的時節。除了樹上紅花，待花朵掉落，也有另一番別致景觀：花瓣變成鋪在地上的「紅地氈」，甚有「落紅不是無情物，化作春泥更護花」之感。

樹形像大傘 幼枝易折斷

微風吹過，樹葉輕輕搖曳，陽光穿過枝條落在地上，樹影婆娑。因此鳳凰木又名「紅影樹」，向四方擴展生長的樹形像把大傘，細而密的羽狀複葉繁茂，是極佳的遮蔭大樹，為途人擋下猛烈的陽光。

雖然鳳凰木僅5年樹齡就能開花的特性，讓它成為良好的觀賞樹種，但劉文忠說，因鳳凰木管理麻煩，近年政府已經很少再種鳳凰木。「我們經常收到很多投訴，說鳳凰木的枝節『生到打晒交』，樹枝經常跌落行人道，但我們沒法處理。」他解釋，鳳凰木末端樹枝幼細，風一吹便可能斷，更何况樹木跌枝是正常不過的現象。假若違反自然定律硬要修剪，樹木就會變得愈來愈弱。對於出現上述問題，他歸咎當時的規劃不周全：「明知鳳凰木的樹冠寬，樹與樹中間就要預留足夠位置給它生長。維園的鳳凰木種得很密，就是想做一片花海的效果。現在樹齡尚幼當然無問題，但10年後點算呢？」他頓了頓，無奈道：「咁咪10年後再算囉！」

文：沈晴

編輯：梁小玲

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