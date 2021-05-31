實心實意：醫護短缺 從何止血？

3年更新一次、最新《香港醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》提及，醫生人手持續短缺，推算在2030、2035及2040年，人手差距分別為1610、1700及1949名；護士（普通科）更嚴峻，推算在2030、2035年及2040年，人手差距分別為3679、4337及5060名。

報告亦指出根據觀察所得，即使過去10年普通科護士名額已增加，但預料中短期普通科護士人手將進一步短缺，反映醫療和福利界別，對現有和新規劃服務的需求持續增長。醫護界的需求大部分來自公立醫院，而福利界自從新措施例如「安老服務計劃方案」實施後，長者和復康服務對護士的需求也穩步增長。

大學培訓以外另一出路

相信護理業界人士依然認為本地培訓專業人才，是業內人力資源的重要支柱。以護士為例，要紓緩人手不足，須進一步增加教資會資助或自資院校的學額，務求可更靈活地應付市場的需求。而在另一個層面，有一群立志加入護理行業，卻未被大學取錄的年輕人，他們從學習當保健員或護理員開始，循着職業進修與事業發展階梯，持續進修成為登記護士以至註冊護士。這些年輕人正正就是護理界需要吸納的新血，給予他們學習機會，長遠有助減輕醫療系統人手不足的壓力。

基督教靈實協會靈實專業進修學院（下稱PTI）透過在職訓練，學員一邊修讀相關課程，一邊在服務單位工作，從實踐中學習，同時成為服務單位寶貴的人力資源。學員修畢課程後，可取得相關認可資歷級別，部分課程如保健員統一訓練課程，更可同時取得安老院舍及殘疾院舍保健員牌照，正式成為全港安老及殘疾人士護理機構的護理人員；再透過持續進修，有機會進一步成為登記護士及註冊護士課程。

報讀登記護士課程 有心唔怕遲

如果教育機構開辦更多登記護士課程，就能幫助有志長遠投身醫護行業的人士。PTI與明愛專上學院擁有共同理念，合作新開辦兩年全日制「普通科護理學高級文憑課程」，畢業生將持有登記護士（普通科）牌照。預計可為本港醫療體系及社區服務行業，補充穩定的人力資源，讓病人、長者及復康人士獲得更充足、更專業和更優質的照顧。

一名靈實員工，曾在PTI修讀青年護理服務啓航計劃，現於機構轄下一間院舍任職保健員／護士助理。她立志在護理行業發展，且已累積數年經驗，下一步想進修成為登記護士。問她有否覺得保健員是厭惡工作，她直截了當地說不覺得，因為病人，特別是體弱或晚期病人，有很多事都力不從心，例如如廁，但這是每個人的生理需要，病人自己做不到，保健員或護士可以幫助他們，所以沒有厭惡感覺。她最難忘的經歷是接受在職培訓的第一個星期，院舍有病人離世，她跟隨着同事，看他們把遺體安放在清雅舒適的房間，為遺體清潔和整理儀容，讓家人向去世的親人道別。事後朋友問她有否害怕，她說死亡是人生終點，並不可怕，能讓去者善終、留者善別，很有意義。從她身上，看到一個信心十足、對工作真誠、目標清晰的年輕醫護，兩年後她將成為登記護士，是醫療機構的重要資產，也是病人可以信靠的專業照顧者。

希望這名年輕人積極進取的精神，以愛心關懷病人的態度，可感染身邊人，鼓勵更多年輕人在醫護行業發展，悉心照料在病榻中的人，為香港醫療系統作出貢獻。路縱使漫長，請大家與年輕人並肩前行！

文：翁麗（基督教靈實協會靈實專業進修學院校長）