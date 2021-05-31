玩轉身後事 長者較年輕人開放

林續指，過往有大專院校研究發現，年輕人和中年人較拒絕談論身後事、不太接受「死亡」，背後原因各有不同，年輕人覺得此刻是人生開端，中年人則踏入收成期，建立了家庭、事業開始步入高峰，感覺與死亡距離仍很遠；反而長者比較願意討論死亡話題。他建議，長者找一個合適時機與子女談論身後事。

義工幫忙摺衣紙送殯

「坊間近年推出桌上遊戲、應用程式，讓家人藉此探討死亡的話題。」林說，東華三院與香港中文大學醫學院那打素護理學院，共同開發一套桌上遊戲「五味雜貨店」，讓長者、照顧者透過桌遊認識「預設照顧計劃」，並在遊戲中與其他玩家交流看法。遊戲以「五味人生」甜、酸、苦、辣、鹹為主題，玩家需在棋盤上選擇不同路線，收集不同「味道卡」，完成卡牌上的任務或回答問題，譬如「你對長命百歲有何看法」、「你認為怎樣才是善終」。至於應用程式「人生畢業禮」，則讓玩家化身成為禮儀策劃師，為不同角色計劃身後事。林智強提醒，切忌在大時大節討論免掃興。「曾有長者於農曆新年講，家人當然很抗拒啦！」如果看電影、電視劇或資訊節目時有生離死別的情節或內容，都是適當的時機去談論生死議題。

東華三院「圓滿人生服務」主要為無依長者規劃和執行後事，有長者因親友不多，擔心自己喪禮太冷清，機構會安排義工支援，例如幫忙摺金銀衣紙、送殯陪伴最後一程。林智強表示，其中「活得自在」服務對象為年滿60歲、沒有子女的獨居或雙老家庭，或沒有親屬提供後事支援的長者。長者可自主身後事，包括喪禮儀式、棺木款式、靈車花牌的字樣、墓碑上是否刻上籍貫等細節。

另一個服務「生之願」，則鼓勵並協助長者在生前圓願，特別為末期病患者完成未了的心願。曾有基層家庭希望，和病患家人在臨終前一家去旅行，由於疫情關係，最後在香港度假村模擬去一次旅行，度過數天假期；數月前，亦為一名晚期病患母親與其家人拍攝了一輯婚紗照。