若單看新冠疫情，朋友的說話或許不假，可是放眼世界看各地兒童的遭遇，過去幾年肯定不是兒童的幸運年，反而是受災受難的凶年。

全球兒童難民 約半個澳洲人口

不看別的，單看逃避天災人禍戰亂的難民數字，便知道各地兒童如何多災多難。根據國際救援組織「救助兒童會」（Save the Children）的報道，2019年底世界難民總數約為2600萬人，其中一半是兒童。這些數字是什麼樣的概念？澳洲2020年的人口，是2570萬，全球的兒童難民，便相等於半個澳洲人口，這還未包括成千上萬死於戰亂，或在走難途中因殺戮、被虐、意外、飢餓或種種其他原因致死，連難民也做不成的亡魂。單在中東的敘利亞，因為外侵內患導致的連年戰火，被迫離鄉別井的難民，人數便達660萬，比整個香港人口只差一點點。位於孟加拉南端的科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）市，是景色宜人的旅遊聖地，擁有世界最長的美麗海灘，但也有世界人數最多的難民營，收容了74.5萬名羅興亞難民，其中超過40萬是兒童，他們在家鄉緬甸飽受種族歧視和暴力逼害，已有90多萬人逃到了鄰國孟加拉作難民。

極度營養不良 影響腦神經發育

兒童難民，大部分都經歷過難以磨減的心靈和肉體創傷，不少是失去父母的孤兒，許多都因為經年流離失所以致失學失教，教育水平遠遠落後同齡兒童，有些更因為極度營養不良影響了腦神經發育和智力發展。多數國家的難民營，都只為難民提供基本的生活需求，主要原因是不想鼓勵更多人為了尋求美好生活，鋌而走險走上難民之路。有些收容國本身並不富裕，礙於本身的經濟狀况，想提供好一點的服務給難民也心有餘而力不足，孟加拉便是一個例子。

相信不少人還有印象，香港也曾有過難民營。上世紀70年代，越南戰爭剛結束，南北越一統，不少南方人因為恐懼北越的統治，不惜冒險乘船逃到周邊國家或地區。1975年5月，香港迎來了第一艘越南難民船，帶來了約3700多難民。往後多年，越南國內因為經濟、政治、族群鬥爭、歧視等問題，不斷輸出難民，據聯合國統計，1975至1995年間，成功逃到外國的越南難民多至80萬，另有20萬至40萬喪生大海。那時周邊國家包括泰國、新加坡、馬來西亞等都宣布拒絕難民船泊岸，香港成了越南難民的避風港，政府在多處地點建立禁閉式難民營，作為這些難民在得到永久收容國接收前的臨時居所。我還記得有些載滿難民的船隻在海上漂流多日，缺水缺糧，有些兒童瘦得有如髑髏，有些更氣若游絲，到岸雖馬上送院急救也返魂乏術。

當年最大的難民營在馬鞍山的白石，威爾斯親王醫院順理成章成為營民的醫療站。我也曾到營視察，那裏條件不算差，但總不是孩子成長的理想地，而且來自南、北越的營民時有武鬥，禁閉式管理對孩子的心理生理也不健康。想起這些孩子在營中一住便住了十多年，整個成長階段都在這裏度過，不禁心酸。

人禍，有時比天災或疫症更可怕。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）