中醫說：脾胃虛忌以蘋果止瀉 可吃淮山

乾淮山健脾 可長期食用

從中醫角度，腹瀉病因有虛有實。實症為外在因素引起，起病較急，病程較短；虛症很多時與體質有關，起病較緩，病程較長。實症和虛症有不同的臨牀表現，需根據個人體質及病因決定治療方案。有見及此，食療性味都會較中和。淮山有健脾止瀉功效，乾淮山效果更佳，可長期食用。對於腹瀉患者，孫頴儀推介以下食療：

■鮮淮山蒸薑汁排骨

材料：鮮淮山半條、排骨半斤、紅棗6至8粒、薑1大片

調味料：薑汁1湯匙、蠔油半湯匙、生粉半湯匙、白胡椒適量

做法：

1. 厚切一片薑，磨成薑蓉；將薑蓉揑榨出薑汁，薑蓉保留備用

2. 紅棗去核切成小粒

3. 鮮淮山去皮洗淨，置於鹽水中

4. 將排骨洗淨並吸走多餘水分，加入調味料拌勻，醃15分鐘

5. 最後放入鮮淮山、紅棗粒、薑蓉，大火蒸15分鐘

■乾淮山紅蘿蔔瘦肉湯

材料：乾淮山1両、紅蘿蔔1條、杞子3錢、去殼栗子15粒、蜜棗2粒、生薑2片、瘦肉半斤

做法：

1. 瘦肉汆水

2. 紅蘿蔔去皮切塊，乾淮山切片浸泡

3. 放入所有材料，加2公升水；大火煲滾後，改細火煲2小時

4. 加適量鹽調味