蘋果加熱助釋果膠 止瀉通便雙向調節

從西方營養學角度，蘋果既能通便，又能止瀉。仁安醫院註冊營養師李向明表示，當中原因與「果膠」（pectin）有關。果膠是水溶性纖維，大多集中在皮肉之間，如橙皮與果肉之間白色部分含豐富果膠，平時吃橙時撕去外層的白絲正正是水溶性纖維。果膠在水果的作用是將細胞黏在一起，加固細胞壁，使水果變得堅固，所以硬身果皮或厚皮的水果一般含有較多果膠。

軟化硬便 亦可吸收腸道水分

果膠是多醣（polysaccharide）的一種，不被身體消化吸收，故沒有熱量；水溶性纖維包括果膠，被大腸內益生菌代謝後，能調節腸道pH值，有科學研究證實可預防大腸癌。水溶性纖維可平衡腸道內的益菌和壞菌比例，有利腸道健康，對於通便止瀉有雙向調節作用。果膠具吸水特性，可以使乾硬大便變得濕潤柔軟而容易排出，改善便秘問題。相反在腹瀉的時候，由於果膠能吸收腸道水分，令稀爛多水的大便可以較易成形，改善腹瀉情况。雖然蘋果含有果膠，但並非吃一次就能馬上止瀉通便，可能需要吃2、3星期才有效。

有指「蘋果生吃通便，熟吃止瀉」，有否根據？李向明表示，不論是生吃抑或煮熟的蘋果，都有助改善便秘和腹瀉，只是蘋果煮熟了有較多果膠，理論上效果更明顯。因為加熱會將蘋果細胞壁軟化和分解，更多果膠釋出。此外，不同狀態的蘋果果膠含量有所差異。刊於BMC Microbiology期刊2010年的研究指出，蘋果渣果膠含量最高，其次是蘋果泥。蘋果渣主要是由皮和果肉，以及種子、莖製成，含有豐富的水溶性和非水溶性纖維，一般沒有加熱煮熟。蘋果泥是煮熟蘋果肉後製成泥狀，製作過程中蘋果被磨爛，熱力令果膠充分釋出。

腹瀉者勿吃蘋果皮

值得留意，蘋果皮含非水溶性纖維，能使糞便體積增大，增加與腸壁接觸，刺激腸道蠕動，幫助排便以減少便秘。因此，腹瀉人士最好不要連皮吃蘋果，以及含高纖維的水果如木瓜、連皮提子等，宜食清淡食物及補充水分。

文：李祖怡

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com