熱爆忌亂浸冷水 室溫逾34℃ 焫着心腦

關注囚權組織「石牆花」早前發起「十萬火急行動」，要求懲教署改善監獄酷熱環境；然而，酷熱環境又豈止監倉，香港不少劏房、籠屋、天台屋、鐵皮屋住戶，亦身處水深火熱之中。

室內溫度受什麼因素影響？不想熱到焫着，有何方法？

逾37℃破壞體內蛋白質

酷熱天氣下，戶外活動固然高危，就算身處室內，也有可能中暑！過去有調查發現，深水埗天台屋內錄得38.3℃，95%劏房戶稱家中熱過室外。香港急症科醫學院院長胡詠儀表示，室內溫度在25℃時，人體感覺舒適；當溫度升逾28℃，就會開始出汗，幫助降溫；若身處34℃以上環境，可增加心臟、腦血管和呼吸系統疾病的發病風險及死亡率，超過37℃更會破壞體內蛋白質。建議在室內擺放溫度計，留意室內溫度。

熱輻射穿玻璃入屋 窗愈多愈熱

有何原因導致室內溫度上升？香港理工大學屋宇設備工程學系副系主任及副教授梅國威指，影響室溫因素眾多，包括空間大小、空氣流動、家具數目、所住層數等，當中以窗口面積、外牆物料及厚度、單位坐向的影響較大。熱能可以經熱傳導（conduction）、熱對流（convection）及熱輻射（radiation）3種方式傳遞，其中陽光屬熱輻射，可透過輻射作用穿過玻璃窗滲入室內，輻射熱量令室溫上升。故室內窗戶愈多，溫度愈高。

外牆厚助抗高溫 向西樓特別熱

他續指，樓宇外牆物料及厚度亦會影響室內溫度，以鐵皮屋為例，鐵屬良好導熱體，吸熱速度快；加上鐵皮屋四面都是鐵，一般常設於屋頂，受陽光全方位暴曬，故「（在同一時間、溫度）可能在磚屋覺得不太熱，但在鐵皮屋內已經熱到出煙」。他形容，樓宇外牆就像皮膚，外牆用料層數愈厚，愈可阻隔室外陽光的輻射熱；以香港樓宇為例，外牆一般有數層物料，如磚頭、批盪、油漆，亦有助隔熱。

另外，單位坐向對室內溫度亦有影響。梅國威表示，室內牆壁每日均會吸熱及散熱，如住在「向東樓」，牆壁早上會受太陽直接照射吸熱。而隨太陽移動，陽光從不同角度照入室內，令熱能儲存（thermal storage）增加。若住在「向西樓」，屋內因早上周邊溫度上升而吸熱，積累熱能，待太陽移動至西邊再受熱，「在太陽下山前一直曬住，會令人感覺更熱」，熱能要待晚上才會慢慢散走。故坐向為西邊的房屋，室內溫度感覺較高。

由此可見，建築設計對室內溫度有重大影響。梅國威指，香港現時有針對商業樓及旅館的總熱傳送值（Overall Thermal Transfer Value；OTTV）規定，限制建築物吸收的太陽熱能。OTTV計算建築材料的熱傳送系數，可影響熱力從外部透過建築物表面傳遞至內部的功率。建築師設計樓宇時，需要計算樓宇外殼，如屋頂、外牆、窗戶的能源消耗量指標，減低空調系統能源消耗，變相可控制室內溫度。現行守則下，平台層（podium）OTTV不得超過每平方米50瓦特，樓層（building tower）則不得超過每平方米21瓦特，惟住宅不屬規管之列。

風扇冷氣同時開 耗電更少

住戶不能改變建築物結構和外殼，想控制室內溫度，「就要靠自己行動，如開關冷氣」。梅國威教路，如想阻隔熱輻射進入室內，可以查看大廈屋契，在可行情况下於窗戶貼上隔熱或反光玻璃紙。如想節省能源和電費，不想長開冷氣，可將冷氣開至睡前關掉，因開冷氣時牆壁變冷，即使關掉冷氣令室溫上升，「冷牆」亦可吸走部分熱能，令人感到涼快；亦可考慮同時開啟風扇及冷氣，並將冷氣溫度調高，相比單靠冷氣而一味調低溫度，耗電更少。

胡詠儀提醒，劏房、鐵皮屋、籠屋的住戶特別要提高警覺，由於居住環境通風較差，增加室內中暑風險。緊記在夏天要補充更多水分，開風扇或冷氣助散熱，或是到公園、社區中心等地方乘涼。另外，由於長者調節體溫、感溫能力較低，未必能適時離開高溫環境或採取降溫措施，容易在室內中暑。炎熱天氣下要多關心身邊長者身體狀况，鄰舍親友多加探訪和照顧。有些人為令身體保持乾爽，會拍上爽身粉吸走汗水，然而爽身粉會阻塞毛孔，阻礙排汗，反而不利散熱。另外，不要胡亂自行用冷水降溫，因突然降溫會導致血壓改變，加重心臟負荷。

爽身粉塞毛孔 阻排汗散熱

除了劏房、鐵皮屋高危外，待在密閉車廂內也可能引致中暑。胡詠儀表示，車停泊在戶外時，陽光從擋風玻璃透進車廂，如沒有打開窗便會把熱能困在車內，造成溫室效應，車廂愈來愈熱。有研究顯示車在陽光下照射10分鐘，封閉車廂內的溫度上升9至11℃；30分鐘後，車廂溫度上升20℃。梅國威形容，車廂就如鐵皮屋，如長期被曬又未有開冷氣，車廂溫度可達30至50℃，如有人或寵物留在車廂內會十分危險。要替汽車降溫，胡建議上車前打開兩邊車門，將一邊車門重複開關數次，增加空氣對流；梅建議用太陽擋，減少熱輻射射入車內。

文：李祖怡、姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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