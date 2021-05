七情上面：無制限OT編集團 倦透都市有火花

這個5月,ViuTV走到黃金交叉點,傳統收視也許未追上,但網絡熱潮、輿論氣勢、年輕粉絲追捧,一下子追過了TVB。早前TVB頹勢盡現,竟然找長者曾志偉回巢,企圖活化大台。《開心大綜藝》,乾塘大露底,翻炒冷飯內循環,無以為繼。曾志偉明串ViuTV收視低、無得揮。193回敬一句老嘢台,本來以為是花生,怎料MIRROR演唱、ERROR自肥,5月大家見證新世代狂熱,相信曾志偉副總經理也目定口呆。

新世代狂熱

今天,廣義的「老海鮮」文化口味仍然健在;收成期的長輩,仍在回味《勁歌金曲》。但娛樂教父/教母已無力指點江山,失去對流行文化的約束力。我在幾天內重看「無制限團隊」的冒起,早在2019年的《花姐ERROR遊》,品味的轉變已經十分明顯,只不過要到2021年5月,ERROR決堤而出,得到大社會的確認。在民間,我們教書佬早已清楚見到,年輕人講粗口、性議題冇禁忌、唔介意自稱垃圾、失敗瘀皮自嘲、自肥可恥但有用、跌低咗再起身……

猶記得廿年前吧,大學老師見學生O Camp玩Happy Corner(懷舊版死亡行星),覺得低級趣味;看見dem beat跳舞,又覺得超低能、勁搞笑。當年你罵一下,學生不會反駁。但這十年八年,時代不同,學生在老師面前講粗口已經是見怪不怪。「收皮」、「×頭皮」常用語,完全可以見得光。2002年粗口樂隊令社會嘩然,家長老師口誅筆伐;但今天社交網絡男女老少都講流利粗口。成年人慨嘆一代不如一代,批評年輕人捱唔到苦,後生仔睬你都嘥×氣。

無制限ERROR台前幕後,活現香港青年的精神面貌。而奇特又吸引之處,在於他們的堅持、拚死力、合作無間,失敗再試、再試、不放棄,唔介意穿晒崩,又堅持拍靚shot。曾志偉、王祖藍、查小欣的口味和視野,似乎老態畢露,他們活在自己的世界,卻未意識到世界變 、香港變、潮流大變。新世代口味本身已經水漲船高,格仔Mike團隊在此大潮之下,駕駛ERROR,順勢出航。

熱潮是什麼?ERROR出品,無論係乜,粉絲照單全收。但老老實實,品味呢家嘢,尤其是蛇蟲鼠蟻、探靈自虐,唔係個個受得起。嚇破膽、大挑戰,例如玩蜜蜂、玩曱甴,本身是小眾口味,但為什麼ERROR可以累積一大群普羅觀眾?當中有craftsmanship的計算(娛樂效果唔係白撞)以及產業機制有彈性(魯生肯say yes),當然也要配合今天香港的時代契機。

回應時代處境

搞笑有節拍、有學問、有技巧。這方面,團隊用心鑽研求新。這一層是娛樂大家的「表子」,下面還有另外幾層「裏子」。團隊合作無間,幾年下來,一步一步創出了自成系統的人物、美學、次文化語言。他們互相信任、捱更抵夜、互相嘲笑、互推極限。市井、市儈,但有情義。團訓:以開心開朗的心情,去面對眼前的挑戰與困難。隔住屏幕,觀眾都能感受到他們真真真係enjoy拍攝過程。放射出來的能量,好有感染力,尤其在今天抑鬱的香港。

搞笑之外,另外有一條線,就係挑戰自己,面對恐懼,走進未知之境。保錡畏高、193怕動物、美女尖子 Shirley S內心世界深藏不露、美女Shirley C畏高怕水不思進取。節目強迫他們面對自己,Mike導強人所難,做出戲劇效果。真人騷搞不好,剝削賣弄人性弱點;但若處理得恰到好處,可以觸及人性,甚至回應時代處境。且看以下的片段:

《花姐ERROR遊2》,四子到訪日本貓島,貓貓超可愛,阿Dee扮青瓜人,測試青瓜嚇貓的「神話」。果然,貓貓嚇到跳起。貓四散,阿Dee好孤單。但當Dee哥耐心守候在旁,貓竟不怕,更安然受抱。神話打破了,貓不是怕青瓜,而是怕突然出現怪咖;貓貓習慣了,孤單的阿Dee成功擁抱貓星友。而ERROR其餘三子,只看表面,自以為替天行道,懲罰阿Dee虐貓。這個小插曲很有深意。試想一下《獎門人》之類,用青瓜嚇貓,嚇到彈起,有畫面有效果,加上曾志偉沙啞聲線,瘋狂大笑,TVB收貨。但Mike團隊,加入了孤獨、陪伴、誤解、好心做壞事、塞阿Dee食死貓等元素,笑鬧之外,有曲折的情緒,也輕輕觸及香港死結:社會分裂,誤解對家,自以為正義。若果要批判低俗,把髒水潑出去,就連初生嬰孩也掉進陰溝。

有汗有淚有美感

2020年的《美女郊遊遊》,節目名稱明顯意淫,其中一集比堅尼美女行山,毒男吃冰淇淋唔眨眼;上訪「元陽石」,美女抱陽具石柱入鏡,亦都係擺明玩嘢。但Mike導做得到,有汗有淚有美感,把兩位Shirley美女討喜的一面拍出來。令人看出眼淚的是最後一集《保衛香港之旅》:回看歷史,日本入侵,英軍奮戰抗敵,但最終失守。阿Dee深情獨白邱吉爾名篇:「We shall defend our island, whatever the cost maybe, we shall fight on the beaches...We shall fight in the hills, we shall never surrender!」永不放棄!這是個行山節目,發現香港山川美景。最後一集,借古喻今,為山川而戰,很適切。好鍾意香港的朋友,相信都會感受當中的熱血、熱情。

到上周播完的《ERROR自肥企画》,有人覺得低俗咗啲,亦有人笑破肚皮。但在社會低迷之時,有這樣一股爆笑自嘲又有所堅持的力量,鼓舞了數之不盡在深丘低谷的香港人。第一集一開始,致敬動画《新世紀福音戰士》,鋪排、美術,文本互相指涉。一見到熟悉的EVA畫面,迷哥迷姐已經好high。其實當年動畫說什麼我已完全忘記。問問阿女,想不到她印象深刻,90年代尾,她小學三年級,每晚11點,兩父女在亞視看《福戰》。當年她好興奮,每日回校攞威風,向小學雞同門姊妹解釋,戰士如何保衛地球,設想自己也參與什麼偉大任務。

我為了找回記憶,翻看《福戰》原祖動畫,主題曲真係好勁:「幻想全部頹然倒塌未留下,但我想知道世界是有錯嗎?用愛心與她靈魂交錯地存在,倦透的都市有你便有火花!」20年前的歌,今天香港人仍可以對號入座。

《自肥》一開波,已經焫着好多香港人——ViuTV危急關頭,保衛香港!最後一張牌,誰駕駛ERROR?誰救香港?如何反敗為勝?中間出現兩位Shirley年輕美女,穿插搞笑對白,又令人無限聯想。如果你還記得《福音戰士》,那種逃避使命、自卑自憐、災難當頭、一籌莫展、失敗再失敗再站起來,一定令你思前想後,興奮莫名。格子Mike笑笑口,陰陰濕濕,竟然正氣爆燈。團隊和大家一樣,經歷2019/2020的大衝擊,他們的回應是:自肥不息、自強不息,堅持以開朗的心情面對困境,而且不是說說就算,他們做出成績。

「志氣bite」鼓勵香港人

第一集,爆爛ViuTV吉祥物,唔信邪,不忌高層,不經意就派出「志氣bite」。節目經常自嘲冇budget,慳啲使,在局限中盡做,又係另一個呼應時代的「志氣bite」。無啦啦去大澳出海拍攝「白海豚仲未移民仲未死得」,又係一個保育香港的「志氣bite」。中段一張Flip Card:「致一直還在堅持的人」,患難見真章,環迴立體聲,不分取向、不分你我、在朝、在野、在牢、不分左膠毒×,呢個「志氣bite」,鼓勵所有仍在堅持的香港人。

而《自肥》的結局,10分鐘,意識流,向《福戰》最終兩回致敬。娛樂係乜?電視係乜?音影碎片有乜意義?這些嚴肅認真的議題,添加微量的自嘲與戲謔,撰稿人句子精練,說到香港人的心坎裏;在此不用什麼文化分析,隨便節錄幾句,直述已無言:

「ERROR並唔係唯一戰鬥緊嘅人,只要一日仲留喺呢片土地上,每一個人都用自己嘅方式,喺自己嘅崗位戰鬥,一個人唔會成功,但如果每一個人都盡力嘅話,每一個人都盡力嘅話!

有你有我!」

《福音戰士》主題曲最後一句:

少年啊,成為神話吧!(少年よ神話になれ)。

「如果MIRROR係奇蹟,ERROR就係神蹟。」游學修喺2019年講嘅呢一句,好似講大咗啲。不過,大家唔相邪,可以走千里萬里,可以創造神話傳奇。

文˙馬傑偉

編輯•林曉慧

