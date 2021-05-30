行政權流失故事系列：公私營合作侵蝕土地規劃權

規劃權及變化起源

規劃香港的城市發展，是對全體居民未來福祉的承擔，因此土地規劃權是行政權的核心部分，政府必須牢牢握在手中，歷史上港英政府規劃荃灣、觀塘、沙田、屯門、大埔等新市鎮，完全體現行政主導精神，由構想、設計、收地、建設，以至遷入人口，都在行政體系的掌控下進行，政府除了把人搬去新地址，還會計劃和營造新的就業機會，例如荃灣和觀塘的工廠區，讓新市鎮居民得以謀生。規劃是整全的概念，不只是在地圖上劃出「睡房區」，而是描繪未來城市裏一定程度上自給自足的新社群，讓人民建立家庭，過有意義的生活。

1980年代開始，歐美國家興起新自由主義，迷信自由市場，流行「小政府，大市場」口號，鼓吹所謂「公私營合作」模式，香港社會也洗了腦，與此同時，香港的地產市場由1960、1970年代中小型地產商林立的局面，過渡到幾個大地產商壟斷的時代，在這個氛圍下，香港政府行使規劃權的情况，漸漸出現微妙變化，「市場」逼向政府，自此土地規劃權以不同形式流失。

從天而降的天水圍

公私營合作侵蝕土地規劃權的故事從天水圍說起，直到1980年香港政府從來沒想過在這裏建設新市鎮，不過某地產集團（下稱「M」）像神仙一樣把概念給了政府，天水圍新市鎮才從天而降，忽然出現在香港地圖上，並且得到「悲情城市」的別名。

M於1970年代末期取得天水圍近500公頃土地業權，主動向政府提出興建數十萬人口的新市鎮，以撥出部分土地予政府建公屋作為引誘，情况跟這這兩年政府受人蠱惑提出的「土地共享」計劃概念雷同，初時港英政府拒絕了M，理據是：計劃要求政府在地產商主導下投資基礎建設，但地產商只會着眼本身投資項目的盈利，不可能有長遠規劃（註1）。

1982年政府轉軚，做了一個難以理解的決定（註2），政府出資購入M持有的整塊土地，卻同時把天水圍南部分土地不經投標過程直接回售予M作發展用途（即今嘉湖山莊），天水圍南餘下土地用作公屋、公共設施等，天水圍北則列為土地儲備，後來建成多座公屋和居屋，以及濕地公園。

這個事件相當於地產商取走了新市鎮的規劃權，而政府還要花巨資大興土木建設道路、食水供應、渠務、公園（位於嘉湖山莊中央）等，令地產商原本荒蕪沒有價值的土地變成有價有市的住屋單位。嚴重的問題是政府被動地決定在這裏興建公屋和居屋，沒有嚴謹的前期規劃研究，匆忙中只顧把人遷入去，沒有像以前的新市鎮周詳地規劃工業區及商業區，為居民營造就業機會，以致後來搬入天水圍的基層市民需要跨區就業，長途跋涉，早出晚歸，家人見面時間少產生不少家庭問題，出入交通費高昂又令實際收入減少，生活更加捉襟見肘，加上餸菜特別貴（見下），可以說愈窮愈見鬼，古語云：貧賤夫妻百事哀，導致天水圍長期出現種種家庭事故，甚至一度被稱為「悲情城市」，原來禍根早於地產商越俎代庖偷走政府的規劃權時種下。

更令人費解的是政府與M簽下屈辱協議，在政府擁有的土地範圍內的商業活動，M竟然擁有否決權，即是M凌駕在政府之上在天水圍「執政」，香港行政權被私人企業奪去的程度令人髮指，形容為「喪權辱國」不算過分。

協議規定天水圍南內商店不能威脅M項目內的私人商舖，令M有權抑制天水圍內其地區的經濟發展，1988年政府計劃興建街市時，遭到M的反對而最終不了了之，2008年一份報告稱：區內缺乏競爭，無法帶來經濟活力，是導致日後一連串社會和經濟問題的原因之一（註1），雖然這份秘密協議2002年撤銷，但是天水圍的空間格局已經定型和無法改變，繼續限制着天水圍的未來發展，其中一個直接影響民生的後果是天水圍南沒有平民街市，買餸只有發展商項目範圍內的超級市場和商舖，天水圍北的街市和商舖則被領展的高租金扼住喉嚨，搞到天水圍雖然平均收入甚低，但餸菜價格卻不幸地比鄰近地區貴得多（註3）。

數碼港 說好的「亞洲矽谷」？

另一侵蝕規劃權的公私營合作例子是數碼港，1999年香港政府宣布搞高科技經濟轉型，某私人集團（「P」）主動與香港政府接洽，提出在鋼綫灣建立一座「數碼港」，聲稱可以吸引國際科技龍頭公司進駐，令香港成為亞洲矽谷，政府不知何故上釣，又一次由私人企業取代政府作出規劃決定。

2000年政府沒有公開招標，直接與P簽訂了協議，採取公私營合作模式，政府出資興建基礎建設，P負責興建「數碼港」的幾棟大樓，但政府同時把周圍土地交P作住宅發展，即是後來的貝沙灣豪宅區（註4）。

游說政府時，P聲稱15家國際科技龍頭公司將進駐數碼港，但是2004年數碼港落成，只有兩家進駐，而且只是銷售等部門，科技研發失蹤，吸引不了國際人才，也沒有體現技術轉移，17年過去了，協議最成功的部分只有貝沙灣地產項目，但有誰覺得香港是「亞洲矽谷」？

回望數碼港事件，比天水圍新市鎮事件更離奇，在天水圍，地產商M先擁有土地才游說政府利用它的土地建新市鎮，尚算有點統合分散業權的功勞，數碼港事件中，P的「功勞」只在提出這個概念和代替政府規劃建在鋼綫灣，政府為了省下少許興建數碼港幾棟大樓的錢，自身沒有前期市場研究，偏信「私」的游說，最終得了「數碼港」的空殼，貝沙灣地皮則拱手讓出，成就了P獲得豐厚利潤的地產大計，香港政府真是賠了夫人也折兵。

新界東北發展計劃的轉折

新界東北發展計劃1990年代開始醞釀，政府多年研究後，在2007年《香港2030》報告內計劃成形，2008、2009、2012年進行三輪公眾諮詢，第三輪的諮詢文件內列出政府立場：採用「傳統新市鎮發展模式」，政府收回所有規劃區內需要的用地、進行基礎建設才撥出土地供各種用途，包括公開拍賣規劃作私人發展的土地（註5），即是說：地產商囤積的土地將被收回和需要參加未來公平的土地競投，他們不能利用手上土地建私樓賺大錢。當時我讀了文件，非常高興香港政府終於拿出「行政主導」的氣魄為人民辦好住屋的大事。

我低估了地產商的反撲能力。剛好2012年行政長官改選後，香港湧現打擊新任行政長官和反對政府各種措施的浪潮（地產商有份嗎？），新界東北發展計劃第三論諮詢捲入多方勢力角力的漩渦，在旁觀看但見人馬沓雜，難分誰在為香港人民謀幸福，唯一知道的是政府威信嚴重受損，有人達到目的，迫使政府放棄「全部收地」的立場，2014年發表的最終報告容許地產商所謂「原址換地」，即是避過政府統一回收土地，可以在原本的農地上建樓（註6），政府美其名為公私營合作，本質上毁滅了建設新市鎮的傳統模式，政府的土地規劃權以至供應權被侵蝕，也損害《基本法》規定的「行政主導」原則。

地產商繼續努力

眾多地產商見前輩成功搵錢，很熱衷推動「公私營合作」的概念，2018年成功游說政府引進「土地共享先導計劃」，以交出部分土地建公屋為交換，讓他們手上的閒置農地可變成住宅用地，故事跟天水圍一樣，實際意義是侵蝕政府的土地規劃權，同時在沒有全盤規劃下製造新的「悲情城市」，我們怎能讓不幸的歷史重演？

地產商又不斷向城市規劃委員會申請改劃手上土地為住宅地，由於城規會成員可以不理會規劃署的專業意見，因此地產商的申請間中會成功，累積起來成為對政府規劃權的蠶食，這是一個我們必須注意的現象，近期例子有南生圍以南10公頃土地，地產商申請改劃用以興建29幢私人住宅和1幢公屋（註7），地產商竟然代替政府決定在偏遠地方建公屋，匪夷所思，但是卻真實發生了，地產商侵蝕政府規劃權是無所不用其極的。

地產商等多年來以多元手段尤其是公私營合作名義搶奪政府規劃權，劣迹斑斑，令香港人捱貴樓，令窮人住到錯誤的地方，已經去到影響政權穩定的地步，政府必須醒覺不能與虎謀皮，從此放棄所謂公私營合作。（系列之三）

註1）香港01，2018年6月20日：天水圍公私營合作 發展受限 保地產商利益被詬病

註2）政府新聞公報，2011年11月16日：天水圍發展

註3）香港01，2019年2月3日：天水圍東涌居民「捱貴餸」 物價較附近公眾街市貴兩至三成

註4）香港01，2016年1月13日：香港搞創新科枝的前世今生

註5）規劃署及土木工程拓展署，2012：新界東北新發展區規劃及工程研究 第三階段公眾參與摘要

註6）規劃署及土木工程拓展署，2014：新界東北新發展區規劃及工程研究（報告編號：179-01）

註7）東方日報，2021年4月25日：南生圍申建30幢高樓 觀鳥會憂毀生態

文˙林超英

編輯•林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao