安徒行傳：不再倖存，當下六四

當年李卓人等人在六四前夕受港人所託赴京支援民運，卻旋即遭逢六四，槍聲響起，倉皇逃命，能夠全身而退的香港人注定要負起倖存者的責任，在「兩制」的香港延續民運薪火，支聯會的傳奇亦由此誕生。在五星紅旗下悼念六四，弔詭地竟然成為「一國兩制」下香港作為「中國之例外」的神話作見證。

從此 香港與大陸再無區別

然而，去年因參與「未經批准」的六四集會而下獄的青年，其命運與當年受害的民運參與者一樣。這亦意味着，從此再無香港與中國大陸之間的區別。香港這一批在「最後的維園六四晚會」上被抓捕和受刑的，終究是蒙難於六四的歷史延長線上，順理成章地，「香港人」再也不僅僅是「六四鎮壓」的「倖存者」而是歷史的「當事人」。

可是，六四在香港的延伸卻不單是中國民運的延伸。

因為自八九年開始，每年維園均有大量群眾參與的和平悼念活動，「六四維園晚會」早已成為一項世界知名的本土風貌和習慣，成為香港傳統的一部分。參加的市民憑藉悼念活動，重溫1989年民主運動的精神，哀悼犧牲的亡者，既是未忘歷史教訓的「承先」，也是創造自身社群道德傳統的「啟後」。在默默的燭光映照之下，藉哀思與淚水，試圖撫平中國歷史的創傷，也在風雨無間的歲月，靜靜地刻鑄着「香港人」自身的歷史，記錄着香港人為了守護「六四記憶」而付出的堅持和努力。

雖然隨着大陸清洗記憶的工程成效巨大，「支援」民運的作用亦日漸減弱，香港人卻從未放棄職志，皆因六四的是非早已嵌入了本土的道德政治（moral politics）議程，與本地民主意識共同成長。支聯會與民主黨的共生關係，人所共知，堅持「平反六四」是區分「泛民」與「建制」的標識，也是早已深入人心。

及至最近幾年，新一代改革訴求高漲，新思維破繭而出，頻頻出現質疑悼念六四是否過分受「大中華」情意結所羈絆的爭論。但到了今天，以黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴這幾位青年活躍分子，身先士卒地因「六四悼念」而受刑責為證，說明了中共並沒有因為「悼念六四」的「大中華連繫」而格外寬容。於是，近年各方因「六四悼念」有關「認同差距」和「世代隔閡」的爭議均在一時之間變得過時與失焦。

打壓悼念 終結混亂的時代爭論

在這個意義上，政權全方位地打壓六四悼念，甚至最近準備取締支聯會的動作，不啻是終結了一個方向混亂的時代爭論。香港最終產生了「悼念六四」的新一代犧牲者，弔詭地驅散了六四悼念不外「行禮如儀」的咒語，「六四符號體系」也真正完成了它的本土轉譯。

事實上，以宏觀的歷史觀之，在極權的大棒子底下，世代矛盾又何足掛齒？自由主義與分離主義又有何區別？「大中華民族主義」也從來不是官民之間的「共同底線」，皆因「愛國」尊榮只能由朝廷專買專賣，又豈容「一種『愛國』，在兩制各自表述」的格外開恩？歸根到柢，在天朝政權眼中，只要你是與朝廷對着幹，就是死不悔改的「異見分子」，就是要整治的對象。今天既要撲殺分離主義，又豈能留下「和平悼念」這道缺口，讓死灰復燃？

1968年澳洲籍記者Richard Hughes寫了一本小書，以《香港：借來的地方，借來的時間》（Hong Kong: Borrowed Place, Borrowed Time）作為書名，成為英治殖民時代香港最經典的描述——既精簡概括，亦生動傳神。九七的主權移交，令很多人以為「借來的命運」已經走到盡頭。然而，目睹和親歷香港這三十多年變遷的人，於今「維園燭光如海」的情景不再，驀然回首，才發現過去每年六月四日在維多利亞公園發生的事，仍是發生在一個「借來的時間、借來的地方」。

反抗宿命種子 在借來的時空發芽

可是，雖然時間是借來的，地方也是借來的，但對於真真實實地在這時空活過來的一代又一代，一切所發生過的事情都會有真實而持久的效應。當年英國人借來香港的時空，用作開拓遠東市場的跳板。歷代湧港的華人，借用香港作為棲息庇護與逃難之地。中共則借用地位與體制特殊的香港，以作「長期打算、充分利用」。這說明主權無論由誰擁有，都改不了香港作為「暫借時空」的命運。然而，「香港人」的精神內涵，正是由這種種暫借的時空動力所形塑。

在缺乏歷史眼光的人看來，今天中國的萬馬齊喑，似乎是嘲弄着當年無數市民與學生在八九民運中的犧牲，質疑「犧牲有何價值？」儼然一切都只是徒勞與枉然，只能在「兩制的香港」這個「暫借的時空」寄存一個民主中國失敗的噩夢。可是，這三十年的歷史也證明了，種子並沒有落在乾硬的沙土之上，相反地，香港這個「借來的時空」提供了適切的土壤，讓反抗「宿命」的種子發芽，挑戰一切不服從都是徒勞與枉然的命定主義，讓我們能真正反思和體會「犧牲的價值」。

正如香港一位傑出的青年領袖所講：「唯有當我們能夠將他人的痛苦，視之為自己的痛苦；將他人所作的犧牲，視之為是為自己而作的犧牲，並且將每一場抗爭都看作是對前人付出的肯定和追認，真正的共同體才能夠成立。」

古往今來，不分中外，為正義的價值而犧牲的先烈，見證着人之價值，這些價值沒有任何人可以獨尊和獨享，而是在人類歷史的長河中不斷互相啟發，以不同方式傳承與發揚。每一場的抵抗、每一個英勇的事迹，都只是進入這個由歷代犧牲者所構建、共同分擔痛苦的共同體的入口點。當年的「中國六四」，今天的「港人悼念六四」，都只是靠近這超越之境的不同法門。

港人與六四 從沒如此靠近過

當年六四，是不少香港人重新審視人生意義的起點。今時今日，香港版的六四式鎮壓一步一步上演，犧牲究竟有何價值的「天問」又再響起，雖然天仍舊以萬賴無聲作為答案。但這幾年來，香港人從未有如此自覺，去守持人的價值。姑勿論你喜歡與否，香港人與八九六四之間，也從來沒有如此刻的相互靠近過。

文˙安徒

編輯•馮少榮、王素怡

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