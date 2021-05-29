「死板」設計中突圍 香港自動梯之最逐個捉

根據健力士世界紀錄，全球第一條自動梯誕生於1895年，由美國人Jesse W Reno發明，但它並非代步工具，而是主題公園內一個臨時遊樂設施。至於香港第一條自動梯，網上不少資料指是在中環萬宜大廈，於1957年由奧的斯電梯公司安裝。不過，有網民聲稱從機電工程署開放日拍攝的資料顯示，全港第一條自動梯是建於1955年，位於跑馬地馬場裏，但不開放給公衆使用。機電署則回覆相關資料無法證實，若根據該署現有資料，位於中環萬宜大廈的確是全港第一條自動梯。

半山電梯依地勢建 斜度非標準

據網上資料，全球第一條自動梯斜度為25°，以每分鐘22.8米的速度行走。香港註冊工程師（升降機及自動梯）學會副主席廖膺銓表示，香港自動梯有兩種標準傾斜度，分別是30°及35°；但在一些特別情况下，也會審批其他斜度的自動梯。比如依半山地勢而設計的半山電梯系統，就有幾條「非標準自動梯」，斜度只約為標準的一半。負責半山電梯系統翻新工程的安樂工程補充，它的梯級實質高度與一般自動梯一樣，但由於斜度小，梯級可見高度會比較矮，約120毫米，而正常則約200毫米。

彈性速度 港鐵「快」街市「慢」

大家會否覺得港鐵站的自動梯走得特別快？任職於港鐵的註冊升降機及自動梯工程師，同時也是香港註冊工程師（升降機及自動梯）學會副主席的何敬聰解釋：「港鐵人流密集，尤其是上下班高峰時段，轉車站月台經常擠滿人，人流未能及時疏散，下一班列車又已經到站，可能會有乘客因此無法下車。因此大部分港鐵站自動梯都是以法例允許下的最高速度運作，達每秒0.75米。」

廖膺銓則補充，在某些場合，工程師和電梯負責人也會商議把自動梯調慢，以約每秒0.3米的速度行走。比如一些市政街市裏的自動梯，很多長者或雙手拿滿東西的家庭主婦使用，他們可能需要更長的緩衝時間，調慢自動梯能減少意外風險。

通過負載測試 長短無限制

有關自動梯的長度，廖膺銓表示現時未有相關規範與限制。只要合乎政府的安全指引，通過負載測試與檢驗，理論上想建造多長或多短的電梯也可以。不過，特長的「天梯」需要更强而有力的驅動裝置與馬達，工程造價可能比一般長度的自動梯高幾倍。

半透明透視運作 玻璃增空間感

說到自動梯設計，香港註冊工程師（升降機及自動梯）學會主席袁瑞勳表示，因為當中有太多的安全指引與規條，自動梯外觀上難以做到太多變動，因此設計相對「死板」。不過全港近萬條自動梯中，總能看見一些小變化。比如位於中環匯豐總行大廈地下的兩條自動梯，下半部側面位置使用半透明材質製作，能看到梯級的機械運作。此外，有些商場自動梯會使用透明玻璃製作兩邊擋板，比起一般的不鏽鋼自動梯更美觀，也能增加空間感。他又補充，過去也試過在扶手帶「搞花臣」，比如印上小廣告，或是使用不同顏色等，但效果都不太理想。因經過長期使用，扶手帶會摩擦「走色」，變得不美觀或感覺殘舊。

圖像聲音燈光 提示低頭族

廖膺銓表示，自動梯始終是會移動的機器，意外風險其實挺高，但九成意外都源於使用者不正確使用。何敬聰也表示，即使不斷呼籲在扶手梯上應站好並緊握扶手，但還是很多使用者習慣在自動梯上走動，甚至演變到現在大家習慣的「左行右企」。

使用者「不聽話」，工程師只好從設計方面入手，希望減少自動梯意外。例如扶手梯上出現愈來愈多的醒目提示，包括兩旁的鮮色膠條、梯邊的鮮艷塗料，還有自動梯開始結束位置的「嗒嗒嗒嗒」聲音和燈光提示。務求就算使用者在玩電話，也能因為周遭的提示而有所警惕。此外，在某些場所，例如機場或高鐵站，也能看到有些自動梯前安置了一堆「梅花樁」，避免大家推着嬰兒車、手推車强闖。

省電自動梯 無人用識「慢走」

隨着時代進步，雖然自動梯的外表沒有太大改動，但內裏的部件與整體設計也一直改良。安樂工程集團首席升降機及自動梯總監（大中華）張夏明（Andy）表示，在節能方面，不少新自動梯加設了感應系統，當偵測到沒有使用者，自動梯會自行減速，以節省能源。

另外，扶手帶的衛生也是目前很多人關心的重點。Andy表示，現在可以看到很多自動梯都在扶手帶開端安裝了扶手帶消毒機。不過這些「額外」加上去的部件，也會增加意外風險，如卡住頭髮、衣物等。安樂電梯為此推出從電梯底部安裝UVC消毒機的設計，不會露出額外部件，相對安全。

■香港之最

全球最長戶外有蓋：半山電梯

香港半山電梯是目前全球最長的戶外有蓋自動梯系統，由皇后大道中一直延伸至半山的干德道。自動梯系統由16條自動扶手梯和3條自動行人路所組成，總長度約800米。不過它在1993年開始運作，已經使用了20多年，零件漸舊引發安全隱憂。政府於2018年開始替電梯翻新，預計明年完工。

香港最長/攀升最高：海洋公園登山電梯

根據機電署回覆，攀升高度最高的是海洋公園的登山電梯，最長一條的垂直攀升高度達到31.8米；長度則達63.6米，亦是香港目前最長的電梯。

香港最短：旺角6級自動梯

根據機電署回覆，他們相信目前香港最短的自動梯位於旺角西洋菜南街1號A百寶利商業中心地下，即前服飾店Forever 21的地面入口。垂直攀升高度剛好1米，共6級階梯。而根據「電梯資料網」的資料，目前全球最短的自動梯位於日本，垂直高度僅0.83米，只有5級階梯，只需5秒就能跑完全程。

最獨特造型：時代廣場弧形自動梯

時代廣場來往B1、G及1樓的4條弧形自動梯，圍繞中庭部分靠邊行走，呼應天花圖案，使整個商場更顯貴氣。廖膺銓解釋這樣的設計主要還是為了美觀，讓人更有「記憶點」，並無實質用處。

現存最古老：中建大廈自動梯

全港現存歷史最悠久的，當屬這條位於中環中建大廈的三菱電機自動梯。但坊間對於其建造年份有兩種說法，有說建於1960年，也有人指是1958年。無論如何，它都有逾60年歷史。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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