黃金60秒 脆炸鮮嫩吉列A4和牛

提供煎板 自調生熟度

店內遵循日本總店的製作方針，即牛肉裹上以日本店比例調製的炸漿，撲上日本麵包糠，再投進從日本引入的炸鍋，以高達190℃的滾油，只需60秒便炸成。投入油鑊中的時間短，能令外皮酥脆之餘，肉心保持軟腍多汁，以三分熟的鮮嫩度上桌。如果客人怕牛肉太生，店內亦提供小煎板，讓客人隨心調整牛肉熟度。即使滿意牛肉生熟度，大家也不妨把沒有吉列炸面的牛扒側面輕煎，更能引出脂香，吃時風味更佳。

製作過程看似簡單，但行政總廚許景奕表示，控制炸漿的厚度，並統一師傅按壓麵包糠的力度相當考工夫，「漿太薄會令麵包糠容易掉下，令牛扒不夠脆，太厚則影響囗感及賣相」。記者嘗試多款炸物，外皮均炸得十分薄脆酥香。當中數肉質最上乘，還是以鹿兒島A4黑毛和牛更勝一籌，不但油脂較豐盈，油花分佈均勻，肉味也比澳洲牛及美國牛濃郁。另一驚喜是特選海鮮套餐中的炸廣島蠔，蠔肉厚身鮮甜，值得一試。

■牛カツ京都勝牛

地址：將軍澳唐俊街23號 Monterey Place地庫B03號舖

查詢：3425 4616

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