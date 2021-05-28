獨立樂隊 隨性chill交織 天台音樂會 唱好樂壇

富蘭克林海島小輪望遠鏡音樂會，名字聽起來略長，它其實是由兩隊樂隊名字合組而成，分別為海島小輪（Sea Island & Ferry）及Franklin Telescope。兩樂隊均於2016年成立，在獨立音樂圈打滾了5年多，音樂風格迥異，是次共同籌辦音樂會，會有什麼火花呢？音樂會地點暫時未公布，只道是市區某大廈天台，在黃昏景色聽悠揚樂曲，本來已經不多的門票也快將售罄，屆時將有現場錄影，未能入場的觀眾可以留意之後公布的詳情。

新派室樂 隨心情即興演奏

海島小輪由4人組成，包括彈鋼琴的方欣浩、拉小提琴的李建強、拉大提琴的湯正行和吹單簧管的黃靖恩。海島小輪的音樂類型，他們稱為「新派室樂」。室樂（chamber music）或室內樂是古典音樂作品類型之一，主要由只有數人的小組合奏，因為以前多數在室內比較小型的空間裏演奏這類樂曲，所以稱為室樂。那新派室樂是什麼意思呢？

鋼琴手方欣浩分享，是在室樂「加入流行和即興元素」，特色在於「旋律性強」，所以多聽流行曲的聽眾也較易「入口」。另外有些樂曲，成員只會記得大概框架，每次表演時會因應空間而轉變。由於他們的表演與一般室樂不同，且多數在室外演奏，所以他們對周圍環境的聲音很敏感，隨當時情緒、心情更改演奏方法。

屬於港人的純音樂

海島小輪的成員換過兩次，曾經有演奏洞簫和色士風的成員。至今出過兩張專輯，一路走來以創作純音樂為主，方欣浩說是要創作「屬於香港人的純音樂」。第一張碟Crossings其中一首歌《浮生變調》，本來寫歐洲難民潮，然而數星期前海島小輪在見山書店演出時，由歐洲難民講到香港難民，話語間是沉重的，音樂下來，鋼琴和大提琴的溫柔包圍在場的人，琴音引領眾人聯想到漂泊的感覺，和對家的思念。

另一張碟Telescope，錄製時正值2019年夏天，社會運動沸沸揚揚，他們本欲以自然作為主題，所以歌曲中有《木棉》、《霧》等歌，有一首名為《不回歸線》，延伸至講移民潮沒法回到家鄉的遺憾。在這艱難的時勢，方浩欣慶幸他們玩的是純音樂，沒有歌詞就沒有語言的限制，可有更多表達。

像「豪邁一點的法國菜」

Franklin Telescope玩的音樂類型是R&B、Soul和Jazz，一般觀眾會感覺聽來比較chill，但因為團長兼主音Kenneth自小喜歡搖滾樂，所以他們的音樂又有團員所言「比較進取、aggressive」的感覺。他們去年推出歌曲《雲絲頓》，歌詞營造一種迷霧之中掙扎求存的氣氛，音樂由空靈、節奏延宕的前奏起始，之後愈發強勁的貝斯和鼓聲，配搭主唱叫喊的嗓音，音樂像向觀眾走近一樣，團員就用菜式形容，是「豪邁一點的法國菜」。

玩獨立音樂因為夠「真」

問到現時在香港玩獨立音樂難嗎？低音結他手Kuro說任何時候在香港玩獨立音樂都艱難，鼓手Wilson說玩獨立音樂是因為獨立音樂很「真」，自嘲任性，但只有在獨立音樂圈才能做自己想做的音樂。

音樂會當日，他們將會演奏不少新歌，其中一首The Climber，訴說主音Kenneth對玩音樂迎難而上的看法，攀山的人為何攀山？是因為其熱情就在攀山。談到香港音樂漸有起色，在唱片公司任職的樂隊結他手Wes表示，主流音樂的觀眾愈來愈多，他們也期待能夠慢慢「做大個餅」，帶挈更多人聽獨立音樂。始終在碎片化時代，會有觀眾想聽多一點不同類型的歌，也容易在網上聽到獨立音樂。

■富蘭克林海島小輪望遠鏡音樂會

日期︰6月6日

時間︰下午4:30至晚上7:00

票價︰$200

網址︰bit.ly/2QLOTzf

文：胡筱雯

編輯：王素怡