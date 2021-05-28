沙發薯：伊斯蘭女性punk得起

近年黑人社群在電視上的代表已有大躍進，Donald Glover的Atlanta與Michaela Coel的I May Destroy You均是劃時代的重要作品，將會對有相同背景的年輕人有重大影響。近年電視上亦有更多有關伊斯蘭社群的劇集，像Ramy便是其中一個重要作品，由棟篤笑演員Ramy Youssef編寫兼出演劇中主角Ramy，講述他作為一個年輕伊斯蘭男性在美國的城市生活，圍繞他與埃及家庭的傳統價值觀與伊斯蘭信仰的掙扎。

有關伊斯蘭的故事已有不少，但有關伊斯蘭女性的故事仍屬少數，電視上還是甚少看到戴上hijab頭巾的伊斯蘭女性。2015年是英國電視的轉捩點，當年英國最受歡迎節目The Great British Bake Off由披上頭巾的伊斯蘭女士Nadiya贏出。極有觀眾緣及親和力的她贏出比賽後即時成為英國電視的大忙人，活躍於不同節目，至今已有數個自己的飲食節目。她多次公開談論伊斯蘭女性的經驗及面對的問題，在英國幾乎已是伊斯蘭女性的代言人。

今年英國電視再見突破，Channel 4播出一部由全伊斯蘭女性擔正的喜劇We Are Lady Parts，講述歇斯底里在尋找老公的主角Amina誤打誤撞加入了一隊由伊斯蘭女性組成的反叛punk樂團Lady Parts，樂隊自此成為她釋放壓力的窗口，讓她從充滿壓抑的伊斯蘭社群中找到另一個自我。有趣的是，劇中Amina已不算是十分保守，更有開放寬懷的父母，不過，伊斯蘭社群普遍仍然不重視女性，希望女性僅是賢良淑德的妻子材料；Amina就連喜歡音樂亦受到批評，就連她最好的朋友亦勸告她不要沉迷音樂，不然不會找到好伴侶。

爆笑音樂中宣泄不滿

劇集由成長於伊斯蘭背景的編劇Nida Manzoor創作，算是她半個自傳。所有Lady Parts的音樂全部都爆笑非常，唱出這班對世界充滿不滿的女性心聲，而且全是由Manzoor自己創作；演員亦不假手於人，自己親自彈奏演唱所有音樂。正如Manzoor所言，原來我們一直在電視上看見的伊斯蘭女性通常嚴肅保守，所以能夠看到她們大玩憤怒搖滾，感覺原來這樣神奇——這一刻我才發現：原來我從來未看過戴頭巾的伊斯蘭女性彈結他打鼓玩搖滾，這正正解釋了為何電視能代表不同族群是這麼重要吧。

文：陳Damon