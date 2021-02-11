遊勻港九 買刁鑽食材、法國家品 名街市尋寶 106巴士長征

■1. 黃大仙總站

雙鳳街街市：紙紮店旁 遇上文青手作天地

逛平民化街市，竟買到手作動物擺設、獨一無二的純銀飾物，甚至來自法國的優美家品？在雙鳳街街市，有這麼一家由手作人詩樂和青青營運的雜貨店「玉記」，明淨的格局，藝文氣息的選物，在芸芸老舖中別樹一幟。玉記由惜玉婆婆30多年前創立，後來孫女詩樂從表哥手上接過檔口，半間店劃作她和青青的工作間，另一半則擺賣精緻手作及二手器物。詩樂擅長石粉黏土手工，主題常圍繞動物，如可愛的袋熊、彈塗魚、山羊擺設，傳達保育意念；青青是金工好手，以金、銀、珍珠、貝殼製作首飾。身處法國的詩樂弟弟，則負責蒐羅當地二手市場的好物。小店承載一家人的心意，也帶出關注動物及環境的良願。離開玉記，可走到黃大仙總站上車，展開106線巴士街市遊。

■2. 富豪東方酒店站

九龍城市政大廈：茶記牛西多 勝過鮑參肚翅

坐3個站到富豪東方酒店站下車，附近的九龍城市政大廈，集街市、熟食中心、圖書館、體育館於一體。定位親民的熟食中心往往是老字號食店藏身之所，店內掛着蔡瀾題字「勝過鮑參肚翅」的茶餐廳「樂園」正是其一。其名物沙嗲牛肉西多士，在厚脆西多士內藏香濃沙嗲牛肉餡，鹹甜交纏，味道出奇搭配。再來一客炸豬扒沙嗲牛汁蛋撈丁，豬扒是薄脆一派，撈麵帶淡淡沙茶醬味道，加上流心蛋黃點綴，層次豐富。

離開熟食中心，街市內外滿佈食材店，各有千秋。街市旁的侯王道可找到專售野菌的美蕈隆。老闆郭先生原是常浪迹西藏、雲南的背包客，多年來交下的情誼，使他能輕易採購地道野菌。店裏約50種菇菌，數珍貴的有來自新疆南部的野生羊肚菌（$300/両）、西藏林芝波密縣的野生松茸，蒸炒燜燉皆宜。永富鮮果則由水果達人陳錦輝掌舵，在芒果當造的夏季，他推介以剪枝法種成的宮崎芒，甜度高帶椰香；泰國皇帝芒則勝在爽身，適合切粒加鹽享用。

■3. 電廠街站

春秧街街市：掃閩滬土產 「雞卷」無雞

回富豪東方酒店站跳上巴士，可留意巴士途經的紅磡街市，建築物灰白簡潔的設計，又是另一種街市模樣。過海後約20分鐘來到北角，在電廠街站下車後拐入春秧街，即見電車穿越露天街市的特色街景，攤檔夾道，人潮在馬路中間徐徐行走。電車一來，人潮向兩旁退開，電車一走，人們又再次聚攏馬路中。叮叮聲、叫賣聲和議價聲，合奏出一首充滿生命力的城市交響樂。

既然位處有「小福建」、「小上海」之稱的北角，街市自然有售相關土產及食材。店內設製麵廠的振南，天天炮製鮮麵，是福建人買潤餅皮、上海人買上海麵的必去之處。春秧街建滿下舖上居的唐樓，商戶善用樓梯舖的小小空間賣食材，燕餃、米血糕、花生糖、糯米腸、蠔仔等福建食材應有盡有。甫踏進專做福建菜的真真美食店，即聽到閩南話滿天飛，熱鬧得如鄉里聚會。福建小食以五香雞卷（$23）最為經典，「雞」卷其實沒有雞，而是腐皮裹着拌了五香粉的豬肉、馬蹄、葱段，下鑊油炸，蘸點辣醬吃更好味。

■4. 南安里站

金華街街市：靚海魚基地 發掘漁民情報

走到糖水道站再上106巴士，坐11站到南安里站。昔日漁民常聚腳這一帶，把魚獲從筲箕灣碼頭拿到金華街街市發售。雖然如今漁業式微，但街市中的魚獲及其副產品仍是百花齊放。祥好鮮魚凍肉看來與一般魚檔無異，但向老闆「八卦」才知道，店中有售從蒲台島、東龍島一帶海域釣來的石斑、海斑等海魚。而魚檔前方的金生記店主尹先生選取來自順德、魚骨特少的鯪魚脊肉，每天花1個多小時落手打魚肉，肉質彈牙。

大生海味則由漁民後代周小姐經營，海味一應俱全，花膠選擇尤其多，有十多個品種，如雞泡膠、白花膠、鰵魚膠等，一斤價錢由數百元至上萬元不等，周小姐拿來一塊硬邦邦的鱸魚膠介紹：「這塊膠有上10年了，要給酒樓師傅用大蒸爐慢慢蒸軟才行，蒸完起碼有兩吋半厚。」對各類海味、魚獲瞭如指掌的她又透露，每天凌晨3、4時，魚販也會聚腳在筲箕灣海邊碼頭，販售新鮮靚魚。與檔販聊天，總是愈問愈多情報，一天下來除了將滿手好餸帶回家炮製，還學到實用的街頭智慧，滿載而歸。

■知多啲：露天街市 活力十足

單單在一天行程內的幾個街市，已見到香港街市的不同形態，雖有的維持露天形式，但更多已被整合到室內營運，甚至與其他設施合體為市政大廈。城市研究學者何尚衡指出，在街道擺賣的文化常見於東方社會，例如中國便有久遠的墟市文化，反而甚少建造讓人在室內擺賣日用品的建築物；將市集統整於室內，是偏向西式的做法。他續指，香港開埠初期，英殖民政府有感華人市集混亂、骯髒，認為鼠疫及疾病都源於街道不潔，所以自1970年代起，政府開始建造室內街市及市政大廈，以便管理，亦可從中收租。由於人口愈來愈稠密，土地有限，為了地盡其用，政府便把各類公營設計整合為市政大廈。至於春秧街及金華街這類傳統露天街市，是由下而上自然發展而成的街市，他推測由於街市靠近民居，尤其春秧街唐樓群甚少重建，人們昔日的購買生態一直保存至今。這些露天街市由街舖延伸至街道上的檔販，與店舖種類比例受限制的室內街市相比，更顯活力，而露天街市檔不用負擔冷氣費及較高租金，貨物售價可較大眾化。

■INFO

◆玉記

地址：黃大仙雙鳳街街市2樓44號

查詢：6332 2351

註：只開周五至日

◆樂園

地址：九龍城九龍城市政大廈3樓6號舖

查詢：2382 3367

◆美蕈隆

地址：九龍城侯王道97號置金閣地下9號舖

查詢：9022 1069

◆永富鮮果

地址：九龍城侯王道47號

查詢：2718 2688

◆真真美食店

地址：北角春秧街70-74號B舖

查詢：2503 0976

◆祥好鮮魚凍肉

地址：筲箕灣金華街57號舖

查詢：9361 6495

◆金生記

地址：筲箕灣金華街57號舖門前

查詢：9334 2900

◆大生海味

地址：筲箕灣金華街36號舖

查詢：6504 7000

■106線班次：

4至12分鐘一班，「APP 1933 - KMB．LWB」及「新巴城巴」App提供巴士抵達時間

車費：全程$11.3

車程：由黃大仙總站往藍灣半島巴士總站，全程約101分鐘

文：宋霖鈴

圖：蘇智鑫、朱安妮

編輯：林曉慧

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