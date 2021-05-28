百萬元秘方 星廚助攻 網選香港第一漢堡 Q彈多汁

漢堡包歷史來源沒有確實記載，各地都有爭論誰是「創始人」。有說漢堡包的名字源自德國城市漢堡，也有說根據美國國會圖書館資料，康湼狄格州紐黑文市的Louis' Lunch餐廳是漢堡包三文治（hamburger sandwich）的「出生地」，眾說紛紜，難以證實。唯一肯定是漢堡包在全球遍地開花，成為現代飲食的一個重要元素，甚至有人將今日（5月28日）定為National Hamburger Day，每個地方都有屬於自己的「在地化」漢堡包，百花齊放。

5．28歎漢堡賀漢堡日

曾獲旅遊網站Big 7 travel票選為香港第一漢堡店的Burger Joys，元祖店位於灣仔，走進駱克道和分域街的轉角位，就能看到其醒目的紅黑招牌，店內有播放球賽的大電視和吧台，十足荷李活電影裏，主角收工後去吃漢堡的地方。老闆Manu Lee是土生土長香港人，曾於美國留學及生活多年，深受美式漢堡文化影響，回港後便想開設漢堡包店，呈現當年生活的點滴。「以前在外國讀書，只有些許零用錢，考完試或是完成一大堆作業之後，便會去食個靚漢堡獎勵自己。再者在美國的生活不及香港多姿多采，去餐廳吃飯（dining out）不像在香港那麼輕鬆平常，幾個朋友周末去吃漢堡，已算是當時一個很重要的活動，可能幾天前便會約好去哪家店，然後期待那天的到來。」

Manu回港後，不斷尋找美味的漢堡包，機緣巧合下遇上了知名廚師兼食評人Todd Williams，他製作的漢堡讓Manu一試難忘，心想「That is it !」。他便抓住這個機會，跟Todd聊了很多關於漢堡包的事，最後更以100萬港元買下這個漢堡包食譜，現時全線店舖每月平均售出9500個漢堡包，消耗約2噸牛肉。

美國直送靚牛 米芝蓮級麵包富牛油香

關於這份百萬食譜的秘密之處，Manu守口如瓶，但在選材方面倒是不吝分享。他們的漢堡扒使用USDA認證的1855 Black Angus Beef，牛肉原件從美國運至香港，在自家工廠完成絞肉過程。店員向我們展示生漢堡肉時，仍然呈現鮮紅色，感覺新鮮。漢堡包的組合部分則跟平常的差不多，有齊芝士、酸瓜、番茄、牛油生菜、秘製醬汁。記者試了一口，發現肉汁多，麵包尤其吸引，比起坊間快餐店的麵包強太多，原來他們自設工場烘焙麵包，難怪更勝一籌。Burger Joys麵包每個重80克，輕盈之餘也富有一定韌性，大力按下去，能像海綿一樣回彈至原本大小。Manu自豪地說：「這個麵包是米芝蓮2星大廚Michael Gillet花2年研發出來，麵包本身牛油味很足，且很鬆軟。烘烤時特別在表面刷上一層蛋液，令麵包加上一些煙韌口感。」他又補充，他們的漢堡包醬汁不少，如新鮮番茄的水分、秘製醬汁跟免治肉滲出的油脂等，但這個麵包能好好吸收醬汁，「hold住」整個漢堡包之餘，也不會變得濕𥹉𥹉。

■Burger Joys

地址：灣仔駱克道42至50號君悅居地下E舖

網址：burgerjoys.com

查詢：2787 1288

■Lucky Smash

地址：荃灣享和街43至59號都城大樓地舖

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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