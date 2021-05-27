韓風智能家居新成員 醫療級濾網抗菌

新一代PuriCare 360°升級採用醫療級HEPA 13濾網，宣稱可淨化空氣中微細至0.01微米的塵垢，亦有效阻隔極細粉塵及懸浮微粒、致敏原等高達99.999%，過濾效果獲英國過敏協會、韓國過敏協會、韓國空氣清淨協會等認證。白色小塔形簡約設計的360度環圓機身，全方位吸收過濾空氣，放置在家中任何位置都合適。而且獨有能上升及左右旋轉的清淨循環扇，可加強吹送清淨空氣的力度，機內扇葉結構亦經過改良，帶來更強勁的空氣導流效果，最遠可吹送達7.5米距離，加速空氣循環以提高24%空氣淨化速度。

PuriCare 360°內置納米離子淨化功能，能主動釋放抗菌納米離子，作為濾網以外的第二道防線，宣稱能加倍去除空氣中的細菌、病毒。新機還設有智慧雙重顯示技術，透過PM1.0懸浮微粒及異味感應器，偵測及顯示即時空氣污染指數及懸浮微粒濃度，然後在機頂展現綠、黃、橙、紅4色，更易分辨空氣狀况。

顏色：白

售價：$6350

查詢：3543 7777（LG）