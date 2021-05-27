涼浸浸冷風 淨化家居空氣 時尚機王 靜靜捕獵甲醛

近年愈來愈多講究外形的時尚家電產品，當中Dyson可說是表表者，其產品外形設計出眾，可當作家中擺設。品牌剛推出的空氣清新機Dyson Purifier Formaldehyde系列，就以去除甲醛功能為賣點，配置新式固態甲醛偵測技術，宣稱比以往更有效捕捉塵埃、微粒與致敏原之餘，更能除甲醛等有害的揮發性有機化合物（VOCs）。

甲醛是一種無色氣體，被世衛列為第1類致癌物，一般來自家具、夾板、纖維板、隔熱物料、裝修用品如油漆，以及家庭清潔用品等。家中裝修後尤其容易殘留甲醛粒子，它們非常細小，難以捕捉，而且會持續殘留於空氣中。今次Dyson推出的空氣清新機系列，除了可吹出涼風、偵測最基本的溫度、濕度，以及空氣中的懸浮粒子、NO2、VOCs，當中2款型號更配備進階的智能甲醛感應器。有別於部分品牌使用的凝膠狀甲醛感應器，Dyson使用的是電化電池感應器，品牌宣稱不會變乾和老化；再配合獨特的演算法，可更準確地分辨及排除其他VOCs氣體，偵測甲醛的真正濃度。之後，配備錳鉀礦特製塗層的催化濾網會捕捉甲醛分子，分解成水氣及二氧化碳。催化物可從空氣中的氧氣再生，用家因此毋須替換催化濾網。

高壓密封氣道 防泄污染氣流

Dyson今次推出的空氣清新機，全系列皆符合HEPA H13標準，宣稱能捕捉H1N1病毒及99.95％小至0.1微米的微粒。有些品牌雖然同樣配備高標準的HEPA濾網，但由於機身不夠密封，一邊淨化空氣時，有可能一邊泄漏污染氣流。Dyson工程師為此改良了氣道設計，全密封的過濾系統不但確保沒有空氣能繞過濾網，又在24個關鍵點增加高壓密封，防止受污染的空氣繞過濾網透過氣流回到室內。

Dyson又表示產品在81立方米的房間內做測試，有別於業內一般標準的28.5立方米，更貼近實際家居客廳的大小。測試時，在沒有風扇的情况下將空氣清新機置於房間一角，房間不同位置設置多個感應器，收集全空間的空氣質素數據，宣稱空氣清新機能將淨化的空氣吹送至客廳每個角落。

排氣夾縫加闊 減噪20％

Dyson以往推出的空清機雖然都擁有高效的淨化能力，但有些用家反映開機後噪音太大。今代設計將排氣夾縫加闊以調節整體氣流，改善了孔徑的形狀，同時減少了空氣與機器表面的摩擦，從而減低噪音。經過測試工作時的噪音降低達20％。

售價：$4480至$6980

查詢：2926 2300（捷成）

文：JJ

編輯：梁小玲

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