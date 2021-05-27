showcase：時裝與運動服融為一體 重新定義「看與被看」

今天的see and be seen早已轉戰網上，場景固然不限於sidewalk cafe，只要是容許拍照的地方，就可以打卡製成be seen的一幕，放上社交媒體以供瀏覽。「驚鴻一瞥」和「回眸顧盼」沒有了，反而多少view、like、share、comment一目了然，還有統計數據供參考分析。這種see and be seen「新常態」，引發Miuccia Prada的創作靈感，在Miu Miu的2021春夏系列的發布中，以「虛擬的運動殿堂」為場景（圖1）。這個「殿堂」由設計團隊AMO操刀，是模擬運動場的時裝騷舞台，當中有三度明亮的粉紅吸音泡沫墊為熒幕的虛擬坐席區，聚集了世界各地的「Miu Miu Club」賓客。Miuccia Prada認為，時裝與運動一樣需要觀眾，而且這不是被動和看不見的，而是主動和互動。時裝騷觀眾的反應與模特兒，同樣能提高及改善時裝表演的效果。

撞色條子 懷舊幾何圖案

今季服飾衍生於時裝和運動的共同語言，兩者可以是極為二元對立，卻也能融為一體，即使華麗柔美的晚禮服與實用功能的運動服，Miu Miu也可把兩者融合，例如將閃爍珠片、水晶刺繡、褶襇花邊及蝴蝶結套用為運動衣的裝飾，激蕩出簡約利落的衣服線條。Color block撞色、條子、懷舊的動感幾何圖案設計，這些多出現於運動服的圖案，與嫵媚的華麗細節相輔相成。反領拉鏈運動外套、修長的直筒褲、女子排球運動員常穿的原子褲等，與短、中長度的西裝褸、企領公主袖襯衣、吊帶睡衣裙、超短迷你裙和大腿開衩半截裙等，以高超的搭配技巧，融合得不着痕迹卻又展現玩味型格。

用料當然也貫徹同樣套路，棉質毛巾面料、堅挺亮眼的尼龍、通透薄紗和幼細針織面料均交織運用於系列中。配飾的鞋履部分，就把足球波boot與高跟鞋設計結合，具體地把系列的概念表露無遺。Miuccia Prada表明今季系列是向早期品牌的風格取經，反映在簡約剪裁、對身體的認知，以及運動服與時尚交會的探索。這不期然令人引伸到時尚與自我認知、認同與被認同之間，也是一個值得探索的空間：see and be seen的「觀眾」雖然重要，但也不及自我檢視，坦然接受自己來得珍貴。

查詢：Miu Miu 3417 3111（海港城店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Anya F.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam、Kyo Lee

場地提供：Burger Circus

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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