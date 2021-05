showcase：時裝與運動服融為一體 重新定義「看與被看」

【明報專訊】無論是古雅的巴黎羅馬,還是繁華的紐約東京,在這些充滿個性的城市,只要坐在露天咖啡店,便會構成一個「see and be seen」的場景。曾幾何時,這是一種典型的時尚舉動,人們喜歡看到時髦的人,同時希望自己能引起他們的注意。坐着時驚鴻一瞥的倩影,擦身而過後的同時回眸顧盼,這種邂逅令人感覺置身舞台一樣,即使沒有實質的社交互動,也夠滿足人們的自戀心態。但今時今日網絡社交媒體氾濫,see and be seen早已變得不再一樣,Miu Miu的2021春夏系列似要為今天的「看與被看」再下定義。