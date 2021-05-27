可愛門僮熊送上鹹甜美點 鑽進半島地庫 歎親民下午茶

平日的尖沙嘴中間道熙來攘往，無數人與這座百年酒店擦身而過，若非曾經在此入住，或品嘗過那經典精緻的下午茶，大概對於室內環境也是一知半解，而地庫位置更是毫不起眼。不過，「隱世」對於香港人，向來有股莫名的吸引力，也許因為城市人都喜歡遠離繁囂，尋找寧靜一隅，剛好地庫環境寬闊，多年來除了數家時尚名店進駐，也只有出售半島特色糕點茶品的一家小小精品店，平日人流稀疏，而現時經重新裝修後，這家佔地逾3000呎的新店，集書店、精品店與咖啡廳於一身，可謂近來最chill的一個歇腳點。

知名奢侈品書店進駐

新店主要分成零售和咖啡廳兩大區域。從其中一端入口推門內進，映入眼簾的是世界知名奢侈品書刊出版商Assouline書店，這店對於醉心藝術、奢侈品書籍的發燒友，無疑是個難得的尋寶地。由夫妻檔Prosper和Martine Assouline於1994年創立的Assouline，主要為不同時裝、設計、藝術、酒品等高端精品品牌出版手工書籍，常被視為在一組質感咖啡枱上不可或缺的「裝飾品」。這間來自法國的書店，其分店遍佈海外，惟亞洲之前只有韓國設有書店，現時不用搭飛機，在本地都能找到其書籍，且店內佈置簡約，書籍排列井井有序，猶如置身一家迷你藝術館一樣，充滿藝術靈氣。

中庭位置是由倫敦設計工作室Conran and Partners負責裝潢的零售空間，以半島標誌的勞斯萊斯綠色為主調，配以大理石地面，即使樓底偏低，但在幽暗燈光下，映照出強烈的空間感。在一個又一個陳列架上，你可找到酒店馳名的XO辣椒、芝麻餅、蝴蝶酥、芝士和咖啡蛋卷及合桃酥等懷舊小食禮盒。以往大時大節，這些產品定必極速被搶購一空，連淘寶也會湧現不少炒價貨，現時新店貨量齊全，另外還有中西名茶、香檳紅白酒和手工朱古力，半島粉絲可慢慢選購。

至於大家最期待的咖啡廳，也是採用「半島綠」的設計，搭配弧形的梳化與雲石桌面，時尚有型。餐單上的甜品有色彩繽紛的經典芭菲，底層是滿滿的士多啤梨果醬，中間夾有士多啤梨海綿蛋糕和牛奶軟雪糕，頂層放上紫紅色馬卡龍，還有幾塊杏仁薄脆片，比一般芭菲感覺更高貴，非常「半島」，味道酸甜透心涼，大熱天時來吃一杯，夠暢快！

「門僮帽」取代3層架

另外，英式鬆餅配clotted cream和士多啤梨醬，基本上是每個來半島酒店歎afternoon tea客人必會品嘗的餅食。惟不同的是，這裏不見經典的銀製3層架，反而將外層金黃、內裏鬆軟的鬆餅，藏在白色瓷製半島門僮帽造型的收納盒內，而其他鹹甜點，客人可自由選擇，無論是帕爾馬火腿蘆筍撻、吞拿魚泡菜三文治、士多啤梨卷，或半島糕餅的王牌拿破崙千層酥（mille feuille），全部精緻小巧，還有馬卡龍和精緻的3D打印朱古力，穩穩地放在門僮熊的頭上，光是這份可愛的餐具擺設，足以叫大家出動手機，影個不停。

雖然分量不多，卻剛好填飽甜品胃，不會太過膩滯，而最令人驚喜的，是整個下午茶只需$575（2位用），價格如此親民，可說與店內格調高貴的裝潢不成正比，但正正是如此貼地的星級享受，除了能吸引一眾紳士太太從樓上的大堂茶座轉移陣地，想必也勢將成為年輕人的新蒲點。

■半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙嘴梳士巴利道半島酒店商場

查詢：2696 6969

註：精品店與咖啡廳將於明天（28日）正式營業

文：康詠然

編輯：王翠麗

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■有片睇

半島精品店與咖啡廳：bit.ly/34dk0qz

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