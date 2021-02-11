「拉闊」車廂空間 提升舒適度 小型SUV實用配套取勝

富豪XC40 貼心設備齊

芸芸小型SUV之中，富豪（Volvo）XC40獲得不俗評價，曾獲外國不同機構選為「年度之車」，例如2018年在日內瓦車展獲選為European Car of the Year。XC40採用的CMA底盤，最大優點就是能夠盡量「拉闊」車廂空間，故此置身其中（尤其是後排）會感到比同級SUV闊落。

除了空間感強，XC40另一個優點是隨車設備豐富而且實用，例如中控台的9吋規格觸控式屏幕，對應Apple Carplay及Android Auto兩大手機陣營車用系統。車尾行李箱門提供「腳踢操作」功能，車主騰不出雙手時仍可開門。行李箱地台板可摺起變成臨時隔板，方便劃出區域固定好較細的行李或掛起購物袋；車廂內設有小型廢紙箱及小型掛鈎；分區冷暖氣系統加入了空氣潔淨功能……各種細緻功能加起來，就令XC40成為一部設計貼心而實用的日用好車。

目前在港發售的入門型號XC40 B4 Momentum，加入了「輕混能系統」（Mild Hybrid），動力來源除了本來已有的1969c.c.渦輪增壓引擎，還增設了一副小型電動摩打，廠方表示這有利提升整體動力表現及耗油效果。不過可能由於這副電動系統實在太小型，故此在實際試車時未能確實感受到它的額外威力。不過有一點可以肯定的是，XC40是一部偏重舒適的小型SUV，它的操控反應或許不算直接明快，但其過濾路面震動的表現出色，引擎力量輸出比想像中爽朗，相信能討好大部分本地駕駛者。

■Volvo XC40 B4 Momentum規格

車型：5門5座位小型SUV

引擎：1969c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：197hp/5400rpm

扭力：300Nm/1500-4200rpm

傳動：8前速自動 Geartronic

驅動：前輪帶動

長闊高：4425 × 1863 × 1652mm

軸距：2702mm

車重：1711kg

售價：$389,800起

查詢：2927 3388

文：莊達民

編輯：陳淑安

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