Watch News：不一樣的圓形運動表

表殼與重要部件皆採用紅金製作，新表也是品牌首次將紅金表殼和地球儀結合，跟以往風格不同。造型與別不同的表殼是GMT Sport的一大特色，表殼外圍環繞浮凸的英文字，刻意不設置表耳的設計，令表殼與表帶的線條更為流暢，貼合手腕。腕表從正面看是圓形，但從側面看才會發現是立體的橢圓形。除了表圈考驗製作技巧，藍寶石表鏡亦需要細心切割和縫合，確保表盤自然圓潤的弧度。

腕表的12時至2時位置設有陀飛輪裝置，3時位置是動力儲存顯示，7時至9時間設有顯示世界時區的地球儀，10時則有第二時區顯示。有別於大部分的陀飛輪，腕表內的陀飛輪裝置每24秒旋轉一圈，框架傾斜25度角，展現獨特的視覺效果。除了表面一邊每天自轉一次的立體地球儀，表底設有由兩個圓環組成的城市圓盤，可讀取與主要時區對應的24城市世界時間（UTC）和夏令時間。紅金以外，品牌另推出鈦金屬表殼及連鈦金屬表帶款。

查詢：3104 1828

文：張曉冬

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