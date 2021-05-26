銀禧紀念 獲QF認證 高質腕表復古風 內外兼備

Chopard為表廠成立25周年一口氣推出2枚傑作，分別是L.U.C QF Jubilee和L.U.C Quattro Spirit 25腕表。前者以「Jubilee」一字冠名，自然是重中之重，腕表搭載L.U.C 96.09-L型機芯，採用品牌的Twin雙發條盒技術，具備65小時動力儲存。直徑39毫米的精鋼表殼上設有清晰易讀的分區表盤，腕表的曲線造型源自1950年代推出的L.U.Chopard腕表，表帶則特別用上符合負責任標準的小牛皮物料，別具意義。

通過高溫嚴寒濕度測試

名字中的QF代表Qualité Fleurier，即弗勒里耶品質基金會（Fleurier Quality Foundation）發出的認證，腕表需通過高溫、嚴寒及高濕度環境下為期3周的老化測試、對上鏈柄軸的拉力和壓力測試、磁場測試及反覆撞擊測試。當腕表完成組裝後，亦會在Fleuritest模擬器上在最後測試，該模擬器為特別研發，能夠模擬腕表佩戴在手腕上24小時的真實情况。腕表亦同時獲得瑞士官方天文台精密時計認證（COSC），在表盤上有「Chronometer」字樣。這也是首枚經QF認證的精鋼L.U.C腕表，貼合近年流行的運動和休閒腕表風格。

表盤的分區設計帶復古感覺，設計受裝飾藝術和包浩斯風格的啟發，類似款式自1930年代面世以來大受歡迎。今次的表盤設計用上銀色太陽紋中心，配搭品牌標誌的藍色小時圈，點綴人字條紋時標，配以黑色移印鍍銀鐵軌刻度。小秒針設於6時位置，主要時標、人字條紋時標的圓形底座以及時針和分針上均覆以Super-Luminova超級夜光物料。

跳時腕表 配自家燒製琺瑯

慶祝新里程的最佳方法當然是製作突破歷史的設計，以「25」命名的L.U.C Quattro Spirit 25腕表便是品牌歷史上首款跳時腕表。其40毫米表殼採用18K玫瑰金製成，搭載厚度僅4.85毫米的嶄新LUC 98.06-L型機芯。機芯採用獨特Quattro技術的4發條盒，就算小時盤旋轉時消耗大量能量，仍可提供長達8天的動力儲存。透明表底蓋內可見設計複雜的手動機芯，游絲末端配Phillips曲線設計，可精確控制擺動頻率，機芯亦配備鵝頸式游絲，能作精細調校。

腕表的純潔白色表盤由自家表廠琺瑯工匠製作，先在820℃高溫下多次燒製，再作輕微拋光使其呈現圓潤外觀，最後採用黑色琺瑯再現「L.U.CHOPARD」標誌、鐵軌刻度圈和顯示分鐘的阿拉伯數字。小時視窗設於表盤6時位置開口處，確保分針不會遮擋小時盤跳時的瞬間。精細的腕表工藝，令腕表獲頒日內瓦印記（Poinçon de Genève），證明機芯和腕表的整體品質、精準和可靠度。

陶瓷鈦金屬 親民親膚

除了兩枚展現製表技術的「省靚招牌」腕表，品牌今年亦有相對親民款式，包括L.U.C Time Traveler One Black和L.U.C GMT One Black，是全球首兩枚採用5級陶瓷鈦金屬製成的旅行腕表，材質輕盈耐用。Time Traveler款用上L.U.C 01.05-L機芯，加入世界時區功能，腕表採用一系列同心排列圓盤，讓24時區時間一目了然。中央日期圓盤採用低調指針，當地時區時分採用太子妃尖劍形指針，透過2時位置表冠調整，4時位表冠則調校24時區城市圓盤。GMT款式則用上L.U.C 01.10-L機芯，外圈相對簡潔，以24小時刻度和GMT指針顯示第二時區時間。

腕表用上的陶瓷鈦金屬較常見於航太、汽車工業和醫療組件等範疇，在極端溫度下以電子等離子體技術氧化鈦表層製成，以提高其硬度（至700維氏硬度）、摩擦系數和金屬的耐磨耐腐蝕程度，並具高度生物相容性。腕表搭配以全植物成分製作的黑橡膠表帶，帶織物效果的複雜圖案。表帶並通過歐盟REACH（化學品註冊、評估、授權和限制法規）認證等測試，確保人體健康和環境均不受化學物質侵害。

跟表上鑽石捉迷藏

Chopard的珠寶腕表也迷倒不少女士，最近便與Julia Roberts和導演Xavier Dolan合作，為重新面世的Happy Sport系列拍攝宣傳廣告。品牌今年亦推出新版Happy Diamonds腕表，15顆活動鑽石在腕表上旋動。腕表的獨特之處在於表盤外圍分為兩個部分，其中一半覆上珍珠貝母，兩種大小不一的活動鑽石可以像捉迷藏般躲進珍珠貝母下的秘密通道中。

另一枚為女士而設的Imperiale月相腕表則以滿天星宿的夜空為主題，表殼以18K白金製作，直徑36毫米。砂金石表盤的深藍色澤令人聯想到夜空，月相顯示設於12小時時標下，每122年才會有一天誤差，另綴上大熊座、小熊座、仙后座、仙王座和天龍座5個北半球的星座圖案。另外值得一提的是，品牌工作坊自2018年7月起以金質製作的鐘表及珠寶作品，均採用符合倫理道德標準的黃金悉心打造，今年推出的所有新款腕表也不例外，可以說品牌每枚腕表也是內外兼備。

查詢：2805 0777

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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