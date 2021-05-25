言語自聊：建立詞彙小貼士

今次就讓我介紹幾個有意識學習詞彙的方法。根據美國國家閱讀評審委員會（National Reading Panel）的研究，詞彙與閱讀能力相輔相成，小朋友的詞彙愈多，閱讀能力就會愈強；而閱讀是其中一種可以代替偶然學習詞彙的方法，因為書籍有無限的主題，可多方面發展小朋友的詞彙。在伴讀期間，爸爸媽媽可以先自行閱讀圖書，並在書中找出目標的詞彙，再用以下5個方法來介紹書中艱難的詞彙，在家中來一場有意識學習詞彙的訓練：

1. 以小朋友友善的方法來定義詞彙

遇到不懂的詞彙，教師總會叫我們查字典，但查字典後學到的詞彙對小朋友來說未必深刻。而所謂「小朋友友善」（kid-friendly）的方法，就是用他們的語言來運用某個詞彙：例如在故事中出現了「靈機一觸」這個詞彙，爸媽可以解釋這詞語怎樣用，並以小朋友的日常生活作例子來解說。

2. 利用故事場景解釋詞彙

閱讀有一個好處，就是有場景（context），場景有助小朋友理解詞彙，尤其是一些抽象的概念。例如在故事中主角很「尷尬」，這情緒詞彙實在有點難解釋，但家長可以用故事場景來引入，再加以解釋，這樣小朋友就更易理解了。

3. 故事情節協助理解詞彙

除了利用故事場景來解釋外，故事情節也能協助我們理解詞彙。不知道大家有沒有聽過利用「前文後理」推斷某個詞彙的意思？其實這也是小朋友理解詞彙的方法。當然，對於年紀較小的小朋友，他們需要家長的協助來推斷，但這技巧會隨着小朋友的閱讀能力提升而成熟，亦會成為他們理解詞彙的方式之一。

4. 畫出詞彙意思

這個貼士對喜歡畫圖畫的小朋友特別有效，因為畫畫能將抽象的概念變得具體，亦由於是小朋友自己畫的，他們的理解會更深刻。而這裏所指的畫畫是速畫（sketching），並不追求什麼藝術造詣。

5. 運用詞彙腦圖

最後，詞彙腦圖就是利用腦圖的概念列出與詞彙相關的一切，包括詞彙的類別、同義詞、反義詞及一切有關的事情。以「海灘」為例，海灘是一個地方，它的近義詞是沙灘，與海灘有關的詞彙包括游泳、夏天、滑浪、砌城堡等等，這樣就能幫助小朋友建立一系列的詞彙了。

以上5個方法，家長可以按小朋友需要隨意運用，但緊記每次閱讀都應按小朋友的興趣和能力調節，如果強迫小朋友閱讀，不但令他們失去閱讀的興趣，更埋沒了對詞彙學習的好奇心，就得不償失了。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第347期]